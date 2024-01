Borac počeo "operaciju titula"! Crveno-plavi krenuli sa zimskim pripremama - "Ova ekipa može da izgleda još bolje!"

Fudbaleri u crveno-plavim dresovima počeli su sa pripremama za proljećni dio sezone u Premijer ligi BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zimska pauza je završena, fudbaleri Borca startovali su ove srijede sa pripremama za proljećni dio sezone!

Banjalučani su prvi dio takmičarske godine u Premijer ligi BiH završili na prvom mjestu, uz sedam bodova više u odnosu na drugoplasirani Zrinjski, a ambicije svih u Platonovoj ulici je da se na toj poziciji ostane do kraja maja, kada će biti spuštena zavjesa na takmičenje.

"Moram da čestitam na zasluženoj jesenjoj tituli stručnom štabu i igračima. U narednom periodu, u proljećnom dijelu, nadamo se da će rukovodstvo kluba igračima i stručnom štabu omogućiti maksimalne uslove za pripremu, rad i odbranu te titule. Poželio bih igračima puno sreće i zdravlja u narednom periodu, a rukovodstvo kluba će nastojati da obezbijedi uslove koji neće imati stresov. Mislim da je naša ekipa u jesenjem dijelu pokazala da je sastavljena od pravih momaka, zaslužuju da igraju u Borcu i to su pokazali kroz svoju borbenost i kvalitet. Titula nije dugo bila tako zasluženo i ubjedljivo osvojena. U proljećnom dijelu nas očekuje puno izazova, a nama svima je da to sve prebrodimo i da na kraju dođemo do željenog cilja, odnosno do titule", rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Skupštine FK Borac Stojan Malbašić, napomenuvši da će klub u narednih desetak dana dobiti novog predsjednika, odnosno nasljednika Milana Tegeltije.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Skupština već bira termin i nadam se da će do polaska na pripreme sjednica biti zakazana i da će klub, vrlo vjerovatno, usvojiti tu ostavku i da ćemo izabrati novog predsjednika."

Trener Vinko Marinović podvukao je da je veoma bitno što je Borac proteklu polusezonu odigrao na veoma kvalitetan način.

"Sad je na nama da to ponovimo i u proljećnom dijelu koji neće biti nimalo lak. Sigurno znam iz iskustva koliko je težak taj drugi dio sezone. Sa druge strane, nema puno ni vremena, imamo četiri sedmice do prve utakmice koja nam slijedi, u Kupu BiH 10. februara, a već 17. počinje prvenstvo. Najbitnije je da pripreme odradimo što kvalitetnije, a klub će nam omogućiti te uslove. Ovdje ćemo boraviti do 23. januara, imamo u planu da odigramo jednu utakmicu. Poslije toga nam slijedi odlazak u Antaliju gdje ćemo vjerovatno odigrati pet utakmica i po povratku nam slijedi ta prva utakmica u Kupu. Sve u svemu, možemo da budemo dosta zadovoljni činjenicom da je okosnica ekipe ostala, tu su igrači na koje računamo i koji su bili dobri u prvom dijelu sezone. Očekujem da još više podignemo taj nivo, znam da će biti dosta teško, ali isto tako znam da imamo karakternu ekipu što je najbitnije", rekao je strateg crveno-plavih.

Sporski direktor Oliver Jandrić takođe je uvjeren da će Borac u preostalom dijelu prvenstva biti na još boljem nivou nego što je bio slučaj jesenas.

"Jako je bitno da što bolje uđemo u nastavak prvenstva, znate i sami da imamo četiri teške utakmice na početku i poslije tih utakmica se pravi raspored za preostali dio sezone. Smatram da ova ekipa, poslije zajedničkih priprema, može da izgleda još bolje nego što je izgledala na jesen, ja sam ubijeđen u to. Vjerujem da ćemo napraviti progresiju u kvalitetu igre i da ćemo na kraju biti u prilici da se svi zajedno radujemo", istakao je Jandrić, govoreći potom o igračima koji su već razdužili crveno-plavu opremu.

Na spisku fudbalera na koje Vinko Marinović računa za proljećnu polusezonu su: Bojan Pavlović, Slobodan Đekić, Ranko Jokić, Nikola Pejović, Maks Juraj Ćelić, Alen Jurilj, Stefan Fićović, Milan Makarić, Nikola Grujić, Srđan Grahovac, Sebastijan Erera Kardona, Aleksandar Subić, Jovo Lukić, Zoran Kvržić, Nikola Ćetković, David Čavić, Stojan Vranješ, Jakov Blagaić, Enver Kulašin, Vasilije Terzić, Savo Šušić, Jovan Nišić, Damir Hrelja, David Stjepanović, David Vuković, Vukan Đorđević, Petar Samardžija, Pavle Đajić, Stefan Marčetić, Jusuf Terzić i Mladen Jurkas.

"Znate već da je golman Milan Mijatović napustio Borac, a isto tako i Hoze Rikardo Kortes, Đanfranko Penja, Ruslan Barski, Janez Pišek, Fedor Predragović i Nemanja Mihajlović. Sa svim ovim igračima smo napravili dogovor o sporazumnom raskidu ugovora. Prvom timu su priključeni igrači koji će pojačati konkurenciju i nastojati da se izbore za minutažu, to su naši mladi igrači – David Vuković koji je bio na pozajmici u Laktašima, Vukan Đorđević koji je u prošloj polusezoni igrao u BSK-u i pokazao da ima materijala, zatim Petar Samardžija, Pavle Đajić, Stefan Marčetić koji je već sa nama bio i Jusuf Terzić. Klub ozbiljno računa na ove igrače, a o njihovom statusu će se pričati poslije priprema", istakao je Borčev sportski operativac, naglasivši da bi u narednih dan-dva trebalo da budu završeni razgovori sa jednim golmanom koji bi pojačao crveno-plavi tabor.

Osim čuvara mreže, novih imena ne bi trebalo da bude.

"Imali smo veliki broj igrača, tako da smo na sve načine pokušavali da rasteretimo ekipu, da bi šef imao optimalne uslove za rad. Bilo je situacija kad je dosta igrača uključeno u trenažni proces. Imamo poduplane pozicije u ekipi, dobar roster i mislim da nema potrebe za pojačanjima trenutno. Ako bi se pojavilo neko kapitalno pojačanje, reagovaćemo adekvatno, ali mislim da imamo dobru ekipu i da je to sasvim dovoljno", naveo je Jandrić, pobrojavši mečeve koje će crveno-plavi odigrati na pripremama u turskom ljetovalištu.

"25. januara igramo sa Baltikom, ruskim superligašem, a potom 29. igramo sa Pjunikom iz Jerevana, šampionom Jermenije. Drugog februara igramo sa austrijskim Tirolom, a 5. februara ćemo igrati sa bugarskim prvoligašem Krumovgradom. Očekujemo još jednu utakmicu 5.2. u jutarnjem terminu i eventualno jednu 3.2. u jutarnjem terminu."

Kapiten Srđan Grahovac, kako i sam ističe, jedva je čekao početak priprema za proljećnu polusezonu.

"Nadam se da će nam Bog podariti najbolju godinu do sada, da će nas prvenstveno služiti zdravlje. Pauza je konačno gotova, moram da kažem konačno jer ja sam iskreno jedva čekao kad će početi pripreme, kada ćemo se ponovo skupiti. Mene kao kapitena raduje da je okosnica ekipe ostala na okupu, tu su momci koji su iznijeli najveći teret jesenje polusezone. Zadovoljni smo rezultatima koje smo ostvarili, ali smo svjesni da smo tek na pola puta i mislim da možemo da pružamo još bolje igre i ostvarujemo što bolje rezultate. Pratimo i druge ekipe, vidimo da se svi pojačavaju i da imaju visoke ambicije. Spremni smo, međutim, za rad i da se držimo ovoga što smo do sada napravili. Znamo svi između sebe da je to tek neki temelj i idemo sad od temelja da gradimo dalje", podvukao je Grahovac.

(mondo.ba)