Ren u šoku zbog ponašanja Nemanje Matića: Gdje si na treningu? Čekamo objašnjenje

Haos u Renu nakon odluke Nemanje Matića da ode.

Izvor: Baptiste Autissier / Panoramic / Profimedia

Francuski klub Ren objavio je saopštenje o srpskom fudbaleru Nemanji Matiću i izrazio čuđenje zbog njegovog ponašanja i nedolaska na trening. Rukovodstvo je istaklo da su sve obaveze prema Srbinu poštovane - i u svlačionici i van nje - i podsjetilo je da on ima ugovor do sljedeće, 2025. godine.

"Vezista Rena Nemanja Matić nije došao na posljednji trening našeg profesionalnog tima takvo ponašanje je potpuno neshvatljivo od iskusnog igrača, koji je pod ugovorom do 2025. godine. S obzirom na to da smo uvijek zabrinuti za dobrobit naših igrača, klub želi da naglasi da su ispunjeni svi aranžmani neophodni za uspješnu integraciju Nemanje Matića i njegove pratnje, i to je učinjenu uz potpunu transparentnost", navedeno je.

"Ren uvijek ulaže trud da omogući svojim igračima, posebno strancima, najbolje uslove da iskažu svoj talenat na terenu. Klub sada čeka igračevo objašnjenje i odlučen je da preduzme sve neophodne poteze da bi zaštitio svoje interese", takođe je saopštio Ren.

Srpski vezista Nemanja Matić odbio je da igra za Ren i pod pretnjom da će ostaviti fudbal želi da napusti klub. Dok uprava ne pristaje na ponudu Liona da se bivši reprezentativac Srbije preselio u taj tim, Nemanja je navodno ispraznio svoj ormarić u svlačionici i više se neće vraćati. Prema ranijem pisanju medija, razlog njegove ljutnje je to što klub nije pomogao da njegova djeca u Francuskoj budu upisana u međunarodnu školu, pa se dio saopštenja u kojem se piše o njegovoj "pratnji" izvjesno odnosi upravo na to. Takođe, 'L'ekip' pisao je o tome da Matić nije u dobrom odnosu sa pojedinim članovima svlačionice Rena, kao i da je zamjerio to što nije igrao u pojedinim mečevima.

Nemanja Matić (35) došao je u Ren prošlog ljeta iz Rome, za 2,5 miliona evra obeštećenja, nakon što je prethodno u čak trećem klubu sarađivao sa Žozeom Murinjom, poslije Čelsija i Mančester junajteda. U dresu Rena odigrao je 19 utakmica, namjestio tri gola i dao veliki doprinos posebno u Evropi, da tim trenera Žilijena Štefana prođe grupu u Ligi Evrope i da uđe u dvomeč nokaut faze protiv Milana. Ipak, u tim februarskim spektaklima neće učestvovati Matić.