Bonući potpisao za Fener – oduševila ga Džekina gesta: „Od prvog dana osjećam da je on vođa tima“

Iskusni italijanski defanzivac stigao u Fenerbahče.

Izvor: Facebook/Edin Džeko

Iskusni italijanski defanzivac Leonardo Bonući juče je i zvanično postao igrač Fenerbahčea.

Bonući u lidera turskog šampionata iz berlinskog Uniona, čiji je dres nosio u prvom dijelu sezone. Italijana je u Turskoj dočekao bh. reprezentativac i najbolji strijelac turskog šampionata Edin Džeko koji se pobrinuo da 36-godišnjem defanzivcu ništa ne nedostaje.

"Džeko me jutros nazvao i pozvao na doručak. Sam će me provesti po Istanbulu, a skupa ćemo tražiti moj novi dom. "Džeko će razgovarati sa školom u koju idu njegova djeca, kako bi u nju uključio i moju djecu. Učinio je da od prvog dana osjećam da je on vođa ovog tima", rekao je Bonući za BBO Sport.

Kapiten reprezentacije BiH podijelio je sliku sa Bonućijem te mu je poželio dobrodošlicu u Istanbul. U karijeri je, pored berlinskog kluba, igrao za Inter, Treviso, Pisu, Genou, Bari, Juventus i Milan.

Kada je u pitanje Fenerbahče, očekuje se da danas bude ozvaničen i još transfer, a radi se o dolasku Radeta Krunića u turski klub.