Jirgen Klop o povredi Salaha na Kupu nacija: "U tom trenutku to je bio šok, svi znamo koliko rijetko napušta teren!"

Strateg "redsa" govorio je o povredi Egipćanina.

Trener Liverpula Jirgen Klop istakao danas da nije siguran koliko je ozbiljna povreda fudbalera Mohameda Salaha, koji se povrijedio igrajući za reprezentaciju Egipta protiv Gane u Afričkom kupu nacija.

Salah se povrijedio sinoć, u završnici prvog poluvremena utakmice protiv Gane (2:2). Egipćanin se uhvatio za desnu butinu, zbog čega su u Liverpulu zabrinuti.

"Ništa ne znamo. Sinoć sam razgovarao sa njim, potrebni su mu dodatni pregledi. To sada rade, a poslije toga ćemo znati više. U tom trenutku, to je bio šok. Nisam mogao da vidim intenzitet, on je jednostavno osjetio. Svi znamo koliko rijetko Mo napušta teren, tako da je ovo definitivno nešto", rekao je Klop, a prenio Skaj.

Klop nije odbacio mogućnost da Liverpul pošalje medicinski tim u Obalu Slonovače da radi sa Salahom.

"Vidjećemo. Zavisi od dijagnoze. Uradiće ultrazvuk i magnetnu rezonancu i onda ćemo znati šta je. Ali prerano je", dodao je njemački trener.

Liverpul je prvi na tabeli Premijer lige i osim za titulu u prvenstvu, bori se i za FA kup, Liga kup i Ligu Evrope.

Salah je ove sezone u 27 utakmica imao 27 golova i asistencija. Sa 14 golova je prvi strijelac Premijer lige zajedno sa Erlingom Halandom iz Mančester sitija.

