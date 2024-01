Dva iznenađenja na Afričkom kupu nacija: Salah i "faraoni" jedva do boda Mozambika, iz penala u 97. minutu!

Iako je egipatska selekcija vodila, Mozambik je preokretom za tri minuta stigao do vođstva, ali je bez pobjede ostao duboko u sudijskoj nadoknadi.

Drugog dana takmičenja na Afričkom kupu nacija viđena su dva iznenađenja.

U subotu je domaćin Obala Slonovače očekivano upisala trijumf 2:0 protiv Gvineje Bisao, ali danas Nigerija i Egipat nisu uspjeli da opravdaju ulogu favorita.

U prvom današnjem meču Nigerija je odigrala samo 1:1 protiv Ekvatorijalne Gvineje. Viktor Osimen odmah na startu turnira postigao je gol, ali on je bio dovoljan samo za remi, s obzirom da je prije njega mrežu Nigerijaca zatresao Iban Salvador, fudbaler koji nastupa u drugoj ligi Poljske!

Ovaj rezultat znači da ćemo u grupi A gledati veliku borbu do kraja takmičenja po grupama i biće zanimljivo vidjeti ko će proći u nokaut fazu.







Iznenađujući rezultat viđen je i u duelu Egipta i Mozambika. Egipatska selekcija na čelu sa Mohamedom Salahom slovila je za jednog od glavnih favorita za trofej, ali je turnir počela iznenađujuće loše.

Iako je fudbaler Liverpula asistirao za prvi gol "faraona" i vođstvo 1:0 (strijelac Mostafa Mohamed), već u drugom minutu susreta, Mozambikanci su furioznom igrom u nastavku za samo tri minuta stigli do preokreta. Praktično su realizovali jedina dva šuta u okvir protivničkog gola, te preko Vitija i Klesija Bauka od 0:1 stigli do 2:1 u periodu od 55. do 58. minuta.

Uslijedio je veliki pritisak Egipćana, koji su u 97. minutu ipak stigli do izjednačenja. Nakon dosuđenog penala, Salah je preuzeo odgovornost i srećno pogodio za izjednačenje i bod - lopta se od stative odbila u gol Mozambika, za konačnih 2:2.

Od 21 čas, takođe u grupi B, igraju Gana i Zelenortska Ostrva.







