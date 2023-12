Vladan Milojević odmah ostao bez trojice!

Vladan Milojević će morati da odradi pripreme bez trojice vrlo bitnih igrača Crvene zvezde!

Crvena zvezda će biti bez nekoliko igrača kada se Vladan Milojević vrati na kormilo tima! Razlog za to je Afrički kup nacija koji je na programu od 13. januara do 11. februara 2024. godine, a za koji je pozive dobilo nekoliko fudbalera Crvene zvezde. Crveno-bijeli prvi meč u drugom delu sezone igraju 10. februara protiv Voždovca na svom terenu, a ako neko od igrača Zvezde stigne do kraja takmičenja neće stići ni na početak Superlige, a kamoli na pripreme!