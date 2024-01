Gazda Totenhema mora da plati 50 miliona dolara! Predao se vlastima, pa sve priznao na sudu!

Biznismen u čijem je vlasništvu Totenhem kriv je za nelegalno trgovanje hartijama od vrijednosti.

Izvor: Shutterstock

Britanski biznismen Džo Luis, čija je porodica vlasnik engleskog kluba Totenhema, priznao je da je kriv nakon optužbe da je nelegalno trgovao hartijama od vrijednosti! Podsjećamo, on se prije nekoliko mjeseci predao vlastima u Njujorku, a sudski postupak koji se vodio protiv njega dobio je epilog - platiće više od 50.000.000 dolara finansijske kazne, nakon što je za čak 300.000.000 dolara kaucije bio na slobodi tokom postupka.

Američki tužilac Damijen Vilijams rekao je da sporazum o priznanju krivice uključuje najveću finansijsku kaznu za trgovinu hartijama od vrijednosti u posljednjih deset godina. "Današnje izjašnjavanje o krivici još jednom potvrđuje - kao što sam rekao najavljujući optužbe protiv Džozefa Luisa prije samo šest mjeseci - zakon se primjenjuje na sve, bez obzira ko ste i koliko bogatstva imate", rekao je Vilijams. Dodao je da je Luis zloupotrijebio insajderske informacije koje je prikupio iz korporativnih sala za sastanke da bi dojavio svojim prijateljima, zaposlenima i drugim zainteresovanim stranama.

U sklopu kazne za Luisa navodi se i da će on napustiti sve upravljačke funkcije koje trenutno ima, a takođe će predati saradnicima i mjesta u upravnim odborima, odnosno savjetodavnim tijelima čiji je bio član. To će biti veliki udarac za sve njegove biznise i za sve kompanije u čijem je radu do sada učestvovao. Trenutno specijalizovani sajt "Forbs" procjenjuje njegovo bogatstvo na više od šest milijardi dolara, a važan dio imperije je fudbalski klub Totenhem.

Otkako je Džo Luis kupio dionice engleskog tima, napravljen je jedan od najvećih stadiona u zemlji i jedno od najmodernijih zdanja u fudbalskoj Evropi. Procjenjuje se da je stadion Totenhem koštao oko milijardu dolara i da tek treba da se isplaćuje - zbog čega se na njemu povremeno održavaju koncerti ili NFL mečevi!