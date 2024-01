Jirgen Klop napušta Liverpul: Moram to da uradim!

Menadžer "Redsa" mora da ode!

Menadžer Liverpula Jirgen Klop odlazi! Biće na klupi do ljeta i onda će napustiti velikana koga je doveo do istorijske titule Premijer lige i do trofeja Lige šampiona. "Moram da kažem. Napustiću klub na kraju sezone. Razumijem da je ovo šok za mnoge u ovom trenutku, kada čuju prvi put, ali mogu da objasnim ili da pokušam da objasnim. Volim apsolutno sve u vezi sa ovim klubom, gradom, navijačima, timom, zaposlenima... I pored toga donosim odluku i vjerujem da će vas to uvjeriti da moram da je donesem. Kako da ovo kažem? Ponestaje mi energije. Sada nemam problem, ali mislim da sam dugo znao za ovo i morao da saopštim u nekom trenutku. Ono što znam je da ne mogu da radim posao uvijek iznova i iznova i iznova... Poslije svih godina koje smo proveli zajedno i svih stvari koje smo prošli zajedno, moje poštovanje i ljubav su porasli prema vama i stvar koju vam dugujem je istina. A, ovo je istina".