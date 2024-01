Trener Željezničara zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema: "Igračima dajem sve opcije da se nametnu"

Trener Željezničara Bruno Akrapović za zvaničnu stranicu kluba govorio je o dosadašnjem dijelu priprema, pojačanjima i planu za ostatak priprema.

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Željezničara se pripremaju već 20 dana za nastavak sezone, a o dosadašnjem radu, novim igračima i planu ostatka priprema govorio je trener tima sa Grbavice Bruno Akrapović.

Akrapović je zadovoljan radom svih igrača tokom prvog dijela priprema.

„Većina igrača radi dobro, zalažu se i bore se za mjesto u ekipi. Ja im dajem sve opcije da se nametnu. Imamo nekih zahtjeva za kompletiranje ekipe, radimo na nečemu što još nije svježe da se kaže da li je završeno ili nije, mislim da će sve ići u pozitivnom smjeru. Te pozicije nam trebaju po mom mišljenju. Daćemo malo vremena da se finalizira, ali uglavnom zadovoljan sam radom i zalaganjem“, rekao je Akrapović, a potom dodao na čemu je ekipa najviše radila u proteklih 20 dana.

„Najviše na upoznavanju, sistemu, načinu i stilu igre koji ćemo igrati u nastavku sezone. Bilo je nekih poteškoća jer je bilo mnogo zahtjevno fizički i kondiciono. Iz dana u dan momci napreduju tako da sam optimističan.“

Željezničar je u dosadašnjem dijelu prelaznog roka potpisao ugovore sa Harunom Karićem, Stefanom Radinovićem, Farisom Zubanovićem, Samirom Radovcem i Amerom Hirošem, a danas je stigao i mladi napadač iz Gane Čarls Bizmark. Šef stučnog štaba „plavih“ je zadovoljan kako su prihvaćeni.

„Sigurno da će doprinijeti, svaki na svoj način. Koliko će to biti vidjećemo na kraju. Za sada momci se zalažu, dobro su aklimatizirani, momci su ih primili, druže se i to me raduje“, rekao je Akrapović, te za kraj dodao na čemu će raditi u narednom dijelu priprema.

„Rad na sitnicama, na automatizmima koji će pomoći igračima da funkcionišu bolje i na taktičkim stvarima koje moramo usavršiti da bi to sve izgledalo još bolje.“

Želju u četvrtak od 13 časova očekuje pripremni meč sa Romanijom, nakon čega će otputovati na drugi dio priprema u Međugorje gdje će ostati do 10. februara. Pripremi duel sa OFK Vršac igra se 4. februara.