Slavni njemački klub na rubu propasti: Prijeti im gašenje

Klub sa ogromnom tradicijom možda broji posljednje dane.

Izvor: Tim Rehbein/RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sedmorostruki šampion Njemačke i osvajač nekadašnjeg Kupa UEFA ekipa Šalkea proživljava najgore dane u svojoj bogatoj istoriji.

Posljednjih nekoliko godina bilo je jako turbulentno za ovaj klub koji je 2021. godine ispao iz Bundeslige nakon čega se ekspresno vratio u društvo najbolji, a onda ponovo ispao u „cvajtu“.

Jasno je da se ove godine neće vratiti u elitno drušvo njemačkog fudbala, a kao do to nije dovoljno loše prijeti im ispadanje u treći rang, ali čak ni to nije ono najgore.

Kako piše njemački Sky, u slučaju da Šalke završi „ispod crte“ ove sezone klub to neće moći preživjeti. Naime, klub je ovisan o prihodima koji dobijaju igrajući u „cvajti“, dok se pretpostvalja da igrači imaju klauzule o besplatnom raskidu ugovor. Njemački fudbalski savez im zbog toga neće izdati licencu za treći rang takmičenja.

U praksi bi to značilo da bi Šalke ispao u četvrtu odnosno regionalnu ligu u kojo uglavnom igraju amaterski klubovi. Upitno je da li bi ovaj tim mogao funkcionisati tako pa se danima po njemačkim medijima „šuška“ o totalnom gašenju ovog kluba.

Šalke nakon 19 odigranih kola ima 20 bodova i samo zbog bolje gol-razlike ne nalazi se u zoni ispadanja. Isti broj bodova imaju Ajntraht Braunšvajg i Hanza Roštok dok je na posljednjem mjestu Osnabruk sa 10 bodova.