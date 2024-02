Vlado Jagodić pred okršaj Sloge sa ruskim velikanom: Da budemo najbolji do sada!

Duelom sa Moskovljanima dobojski premijerligaš će završiti pripreme u Antaliji.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Za kraj priprema u Antaliji, fudbaleri Sloge Meridian će ukrstiti koplja sa ruskim velikanom, moskovskim Dinamom.

Meč se igra u 15.30 časova po našem vremenu, a tokom dosadašnjeg boravka u turskom ljetovalištu, Dobojlije su odigrale tri meča, upisavši dvije pobjede (Visla Plock 2:0 i Bunjodkor 1:0) i jedan poraz (Jelimaj Senej 1:3).

"Večerašnjim treningom smo završili trenažni proces koji smo planirali. Sa velikim zadovoljstvom mogu konstatovati da smo sve 100 posto planirano uspjeli da odradimo. Sutra je preostala posjlednja provjera i utakmica sa Dinamom u kojoj želimo da budemo najbolji do sada, po pitanju ovih prethodnih odigranih utakmica. I protivnik nam to nalaže, mada moram reći da ipak vjerovatno nećemo imati protiv sebe najjači njihov tim, uzimajući u obzir činjenicu da su oni danas sa prvim timom igrali protiv Gangvona iz Južne Koreje", rekao je u najavi utakmice sa Moskovljanima trener Dobojlija Vlado Jagodić, dodavši:

"Meni je mnogo žao što oni nisu prihvatili našu želju da upravo mi između sebe odigramo danas i sutra dvije utakmice po 90 minuta i time opteretimo naše igrače sa minutažom. Ali, oni su se odlučili ovako i mi to poštujemo. U suštini, Dinamo Moskva je Dinamo Moskva, dakle veoma jak i visoko profesionalan klub. Uz sve igrače koje oni imaju pod ugovorom, bilo da se radi o prvom ili drugom timu, to je za nas izuzetno ozbiljan protivnik. Mi ćemo sutra pokušati odigrati takmičarsku utakmicu, jer za 6 dana imamo prvu zvaničnu u Modriči, dakle sa nekih 15-16 igrača. Sem malog Perkovića, koji je u toku sinoćnjeg treninga dobio bolan udarac u stopalo, i vjerovatno Siniše Dujakovića kojeg već duži period muči žulj na nozi i baš jedva izdržava sve do sada, svi ostali igrači su zdravi i spremni da nastupe. Naravno, svi neće igrati, što je normalno za ovakvu vrstu utakmice", istakao je Jagodić.

Po povratku iz Antalije, Dobojlije sljedećeg vikenda očekuje domaći okršaj sa Igmanom, u okviru osmine finala Kupa BiH.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)