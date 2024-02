Čim ne ide, Zvezda pritišće sudije, VAR, javnost! Bogdanović "pecnuo" crveno-bijele: "Ozbiljni su manipulatori"

Rade Bogdanović pričao je o Crvenoj zvezdi i nastavku sezone u Superligi.

Izvor: Printscreen/Prva TV

Crvena zvezda ima bolji tim i osvojiće titulu. To je mišljenje Radeta Bogdanovića, nekadašnjeg fudbalera. On je uvjeren da će crveno-bijeli u proljećnom dijelu sezone da budu bolji i da će Vladan Milojević da ispravi sve greške Baraka Bahara i da povede tim do uspjeha.

Pripreme su završene, uskoro kreću i mečevi.

"Nisam pratio to na Kipru, zato što su u jakim ligama prvenstva, nisu imali jake kontrolne utakmice. Neće mi to biti zanimljivo na proljeće. Zvezda je smjenom Bahara i dolaskom Milojevića sigurno pojačana, bez pitanja i dileme. Imaju bolji tim i mislim da će sigurno da osvoji titulu šampiona. Dobro su organizovani, kada ne ide, prave pritisak na sudije, VAR, javnost, ozbiljni su u manipulatorskom dijelu. To je sigurno. To je ozbiljan pritisak na rivala koji ne može to da izdrži. Ima sigurno bolji tim", rekao je Bogdanović za televiziju "Prva".

Nije htio sada da daje ocjene o predstojećem Evropskom prvenstvu. "Do Evropskog prvenstva ima vremena, ne možete ništa konkretno da kažete, sem da im Bog da zdravlje, da budu kompaktni, spremni. Jedina stvar koja bi mogla da bude interesantna je da li ćemo menjati stil igre, sa četiri pozadi, sa bekovima, to očekujem da nam reprezentacija prezentuje u narednim mečevima."

Izvor: Printscreen/Prva TV

Prokomentarisao je i transfere srpskih fudbalera, aludirajući na Andriju Živkovića i Lazara Samardžića koji su prema raznim spekulacijama ostali bez prelaska u drugi klub zbog svojih očeva.

"Vidite nekoliko transfera srpskih fudbalera je propalo, bar po medijskim izvještajima, zato što su se roditelji umiješali. Put do pakla je popločan dobrim namjerama."

Na kraju je dao i svoj stav o stanju u današnjem fudbalu.

"Ja ne bih mogao da ih treniram, da mi dođe u Ferariju, tetoviran, namazan. Počelo je suđenje Daniju Alvešu za silovanje, najtrofejnijem igraču svih vremena. Prijeti mu kazna do 12 godina zbog toga. Zašto? Zašto što su se osilili. Te ogromne pare su im udarile u glavu ni iz čega. Medije više zanima neko ko se drogira, tuče, radi negativne stvari, a ne neko ko je skroman, normalan, voz se tramvajem...", zaključio je Bogdanović.