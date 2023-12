Rade Bogdanović raspalio po Zvezdi: "Rođen je četiri godine nakon smrti majke, a klub mu daje ugovor"

Stručni konsultant TV Arena sport osuo paljbu po transfer-politici crveno-bijelih.

Izvor: TV Prva/screenshot

Bivši fudbaler, a sada stručni TV konsultant Rade Bogdanović kritikovao je transfer-politiku FK Crvena zvezda poslije poraza u 171. "vječitom derbiju" i nakon neuspješne polusezone crveno-bijelih.

"Koliko su samo novca slupali i koliko su pogrešnih igrača doveli... Da su htjeli i da ih je neko platio da kupe pogrešne, ne bi u tome uspjeli. Evo vam klasičan primjer, kupite centarfora Endiajea koji je igrao u Turskoj. Zamislite, ispred očiju Fenerbahčea, Bešiktaša, Galatasaraja, a njihov buđelar je bez dna. Koliko košta - ja to platim. Ti klubovi i u njemu nisu videjli nikakav kvalitet, Fener je kupio Džeku u 37, 38. godini života. Volio bih da mi neko kaže ko ga je predložio, ko ga je doveo, kompletan transfer", rekao je on.

Kritikovao je i rad Marka Marina, bivšeg asa Zvezde a sada tehničkog direktora kluba. On je tom prilikom kritikovai i potpisivanje novog ugovora sa Gelorom Kangom, podsjetivši pritom na optužbe iz Afrike da je Zvezdin vezista stariji nego što jeste.

"Jako čudan mi je njihov način kupovine, ali ne dajem ja novac, pa ne mogu da komentarišem. Imate Kangu, za koga je 'dokazano' da se rodio četiri godine poslije smrti rođene majke, a Crvena zvezda mu daje novi trogodišnji ugovor. Pa, dajte nam objasnite tu, u čemu je fora. Imate Marka Marina koji je sportski direktor, koliko ima godina, 35, 36, napustio je fudbal... Ne može tih godina neko da bude šef skauting službe u jednom takvom klubu".

Prema njegovom mišljenju, Vladan Milojević imaće veoma težak zadatak u pokušaju da ponovi svoje prethodne uspjehe na "Marakani".

"Ja se nikad ne bih vratio na mjesto uspjeha. To je moja prva impresija. Bio sam sa njim u vojsci, jako sam dobar i drug sa njim, svu sreću mu želim, ali biće jako puno problema da napravi ono što je napravio. To je bilo nenapravljivo. Vraća se na mjesto uspjeha i ako to povrdi, ja mu svu sreću želim"

Upitan za pobjedu Partizana u 171. "večitom derbiju", istakao je da je "MVP" trener crno-bijelih, Igor Duljaj.

"Derbi? Negledljiv! Sem borbenosti, nema tu ničega. Zašto? Jer imaju loš kvalitet, i jedni i drugi. S tim da razumijem Partizan i Igora Duljaja, nije prošao dobro pripreme sa ekipom, Partizan je u velikom organizacionom problemu, djeluje da je sam, pa je njegov uspjeh veći time što je na prvom mjestu ispred Zvezde. Nekad mi ga je žao na vjetrometini, sam se bori, nigdje nikoga iza njega. To je uspjeh tri puta veći u nečijim očima"