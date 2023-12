Džaba vam novci, moji novci! Bogdanović raspalio po Zvezdi: Generator loše atmosfere, a kad su otišli na Hilandar...

Rade Bogdanović oštro o sezoni Crvene zvezde koja ne izgleda onako kako su se nadali na Marakani.

Bivši jugoslovenski fudbaler Rade Bogdanović odgovorio je Draganu Stojkoviću Piksiju i podsjetio ga da se sigurno poznaju, dok je u istoj emisiji na TV "Una" uspio da "otvori front" i sa Crvenom zvezdom. Znao je i ranije Bogdanović da "pecne" pojedine igrače Zvezde, prije svih Aleksandra Pešića koji mu je na tome zamerio, dok je sada podržao kritike o srpskom fudbalu koje su nedavno stizale iz usta Nemanje Matića i Aleksandra Kolarova.

Prije svega, složio se sa Matićem koji je savjetovao mlade fudbalere da ne idu u Crvenu zvezdu ili Partizan, pošto to nije dobro za njihove karijere:

"Nemanja Matić i Aleksandar Kolarov su bili meta moje kritike prije tri-četiri godine, ali su dali intervjue o srpskom fudbalu i slažem se sa obojicom. Kolarov je rekao da nemamo struku i sto posto je u pravu, mi radimo sve genski, djeca su genetski rođena i imaju talenat, a nemaju s kim da rade. Što se tiče Matića i njegove konstatcije za večite, to su dva kluba, pogotovo Zvezda, koja je generator loše atmosfere u Srbiji", kazao je Bogdanović.

"To je klub koji, ako ćemo pošteno i realno, dobro fudbalski siluje ostatak fudbalske Srbije zarad sebe i svojih rezultata Partizan je poprilično ruina od kluba, nažalost, ne vjerujem... Prvi su, ali teško će to izdržati", kazao je Bogdanović i osvrnuo se na najveći problem Crvene zvezde.

"Neki dan sam sjedio i gledam Crvenu zvezdu, vidjeli ste kako su prošli u Evropi, silna ulaganja novci, marketing, ali džaba vam novci moji sinovci, što kaže Balašević. To je sve marketinško silovanje i bježanje od stvarnosti. Da je kod Zvezde nešto po zlu krenulo vidjelo se u oktobru kada su pozvali vladiku Stefana Sarića, a on uzeo sveštensvo iz hrama Svetog Save i odveo ih sve na Hilandar da se pomole, jer propada sezona, ali ne ide...", naglasio je on.

Podsjetimo, Zvezda je već ispala iz grupne faze Lige šampiona i nema šansu da prođe dalje poslije pet kola, a ostaje joj još meč sa Mančester sitijem u srijedu od 18.45 na "Marakani". Do kraja jeseni ima još tri utakmice u Superligi, uz derbi sa Partizanom.