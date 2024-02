Sve o žrijebu Lige nacija: Moguć duel Srbije i Hrvatske na jesen!

Evo sa kim Srbija može da igra u novoj Ligi nacija koja nas čeka od jeseni. Moguće je da će i na Hrvatsku...

Žrijeb za četvrto izdanje UEFA Lige nacija zakazan je za četvrtak (8. februar) u Parizu od 18 časova, a na njemu će reprezentacija Srbije saznati ko će joj biti rivali. Kao što je poznato, Srbija je uspjela da se plasira u "Ligu A", najbolju po kvalitetu, što samo po sebi znači da će bez obzira na ishod žrijeba dobiti najjače moguće protivnike, ali bez obzira na sve daje im se šansa kakvu do sada nikada nisu imali.

S obzirom na to da je do sada Liga nacija služila samo da "odmijeni" prijateljske utakmice i pomogne u slučaju neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, važno je dodati da Srbija sada može da se bori i za trofej u Ligi nacija - i sada će se takmičenje igrati u novom formatu.

O čemu se radi? Do sada su samo pobjednici grupa u "Diviziji A" išli na fajnal-for, a sada će to biti prošireno i na završni turnir će ići osam najboljih ekipa - po dvije iz svake grupe. Uz to, trećeplasirani iz "Divizije A" će igrati baraž sa drugoplasiranim iz "Divizije B" za mjesto u višem rangu, dok će najslabija ekipa u grupi automatski ispadati u slabiju diviziju. Promjene o ispadanju/promociji odnose se i na sve ostale divizije Lige nacija.

Na sutrašnjem žrijebu, Srbija će biti u četvrtom - najslabijem šeširu, odnosno znamo unaprijed da jedine ekipe protiv kojih ne mogu da igraju su Škotska, Izrael i Bosna i Hercegovina. Evo kako će izgledati šešir za "A" diviziju:

PRVI ŠEŠIR : Španija, Hrvatska, Italija, Holandija.

Podsjetimo, u svakoj od grupa biće po četiri ekipe i odigraće ukupno šest utakmica od 5. septembra do 19. novembra 2024. godine. Nakon toga slijede mečevi za promociju i opstanak od 20. do 25. marta, dok je završni turnir (fajnal-for) zakazan od 4. do 8. juna. Učinak u Ligi nacija ima i veliki značaj kada su u pitanju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Četiri najbolje ekipe iz Lige nacija, koje nisu došle do baraža za Mundijal kroz kvalifikacije, igraće baraž zajedno sa još 12 drugoplasiranih iz kvalifikacija. Ukupno, četiri reprezentacije će se na ovaj način plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Pogledajte i kako izgledaju ostale divizije čiji će sastavi takođe biti određeni na žrijebu u Parizu:

DIVIZIJA "B"

PRVI ŠEŠIR : Austrija, Češka, Engleska, Vels.

: Austrija, Češka, Engleska, Vels. DRUGI ŠEŠIR : Finska, Ukrajina, Island, Norveška.

: Finska, Ukrajina, Island, Norveška. TREĆI ŠEŠIR : Slovenija, Irska, Albanija, Crna Gora.

: Slovenija, Irska, Albanija, Crna Gora. ČETVRTI ŠEŠIR: Gruzija, Grčka, Turska, Kazahstan.

DIVIZIJA "C"

PRVI ŠEŠIR: Rumunija, Švedska, Jermenija, Luksemburg.

Rumunija, Švedska, Jermenija, Luksemburg. DRUGI ŠEŠIR : Azerbejdžan, "Kosovo", Bugarska, Farska Ostrva.

: Azerbejdžan, "Kosovo", Bugarska, Farska Ostrva. TREĆI ŠEŠIR : Sjeverna Makedonija, Slovačka, Sjeverna Irska, Kipar.

: Sjeverna Makedonija, Slovačka, Sjeverna Irska, Kipar. ČETVRTI ŠEŠIR: Bjelorusija, Litvanija/Gibraltar, Estonija, Letonija.

DIVIZIJA "D"

PRVI ŠEŠIR : Litvanija/Gibraltar, Moldavija.

: Litvanija/Gibraltar, Moldavija. DRUGI ŠEŠIR: Malta, Andora, San Marino, Lihtenštajn.

