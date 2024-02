Čelsi želi Barseloninog klinca koji "nikada nije izgubio loptu"!

Problem za Katalonce je otkupna klauzula od samo 10 miliona evra.

Izvor: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ćavi Ernandez napustiće Barselonu na kraju sezonu, a ostaće upamćen po tome što je u prvi tim promovisao trojicu klinaca iz “La Masije”.

Osim Lamina Jamala i Marka Gujua, legendarni fudbaler, a sada trener Barselone pružio je priliku i mladom Pau Kubarsiju, ali bi lako mogao da ostane bez ovog mladog defanzivca.

Kubarsi je debitovao na utakmici Kupa Kralja protiv Uninistasa prošlog mjeseca, od tada je odigrao još jednu u ovom takmičenju i četiri u prvenstvu, od kojih je tri počeo kao starter.

Za sedamnaestogodišnjeg štopera sada je zainteresovano nekoliko klubova, među kojima i Čelsi, a problem za Barselonu mogao bi biti Kubarsijev ugovor koji je potpisao prošle godine.

Naime, u njegovom prvom profesionalnom ugovoru postoji otkupna klauzula od samo deset miliona evra, što bi sada mogli da iskoriste zainteresovani klubovi, pa Katalonci sada žele da Kubarsi već sada potpiše novi ugovor.

Međutim, mladi fudbaler je nakon dobrih partija i interesovanja klubova sada u drugačijoj pregovaračkoj situaciji, pa pregovori ne idu baš tako lako.

U međuvremenu Ćavi ima samo riječi hvale za defanzivca kojeg krase zrelost i neustrašivost na terenu.

"On ne izgleda kao da ima 16 godina kada pričate s njim. On je fokusiran i odgovoran, a mislim da nikada nije izgubio loptu. On će obilježiti ovu eru, isto kao i Lamin Jamal", rekao je Ćavi nakon Kubarsijevog debije za Barselonu, dan pred njegov 17. rođendan.

Osim Čelsija, za Kubarsi je zainteresovan i Mančester siti.