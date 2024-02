Poslije 90 minuta Superlige, stiglo prvo saopštenje: "Hoćemo hitnu smjenu predsjednika Sudijske komisije"

Drugog dana od početka "prolećnog" dijela prvenstva, objavljeno je prvo saopštenje. Oglasio se Novi Pazar.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Poslije utakmice Železničar Pančevo - Novi Pazar (2:2), gostujući tim izdao je saopštenje, nezadovoljan radom sudije Ivana Stamenkovića i njegovog tima. Pazarci traže hitnu smenu predsjednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, Dejana Santrača. On je postavljen krajem septembra u Sudijsku komisiju, nakon smjene Dejana Filipovića.

"Upravni odbor FK Novi Pazar traži hitnu smjenu Dejana Santrača, predsjednika sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije zbog sukoba interesa i tendencioznog delegiranja sudija na utakmicama Superlige, a naročito onih koje igra Novi Pazar. Sve je kulminiralo na utakmici u Pančevu između neformalno Santračevog kluba Železničara i Novog Pazara, koju je sudio njegov prijatelj Ivan Stamenković. Cijela fudbalska javnost je znala, od trenutka kada je delegiran ovaj sudija, da je jedini zadatak bio da se pomogne timu iz Pančeva da dođe do bodova".

"Osim što sudija ne zna ni elementarna pravila fudbalske igre, cijela utakmica je vođena tako da se ošteti Novi Pazar i da Železničar dođe do bodova. Očigledan kazneni udarac Stamenković nije dosudio za Novi Pazar, već je to uradio tek na intervenciju iz VAR sobe i to teška srca. Novi Pazar je oštećen za još jedan jedanaesterac zbog igranja rukom, koji nije dosuđen. Skoro cijela utakmica je bila na granici incidenta, samo zbog njegovog neznanja i navijačke pristrasnosti. Nema dileme da je on poslat po zadatku Dejana Santrača, za koga cijela javnost zna da stoji iza Železničara".

"Novi Pazar će kompletan snimak sa svim situacijama postali UEFA, od koje će tražiti hitnu reakciju, jer ne očekujemo bilo kakvu reakciju od FSS. Ovo što smo doživjeli u Pančevu, zapravo je poruka Novom Pazaru da se ne nada da će igrati evropska takmičenja. Jasno je da imamo jedno potpuno neregularno prvenstvo, po ko zna ko koji put, u kome se sve već zna na samom početku - i ko je prvak i ko igra Evropu i ko ispada, a nama ostalima ostaje da igramo 'ligu bez briga'", saopšteno je u Pazaru.

Novi Pazar je na debiju novog trenera Igora Matića dva puta poništavao prednost domaćih- Železničar je poveo golom Aleksandra Đorđevića u 8. minutu, uzvratio je golom Nikola Karaklajić na asistenciju Adema Ljajića u 33, potom je Lazar Romanić pogodio za 2:1 za Pančevce u 45, a konačnih 2:2 postavio je Sejduba Suma u 94. minutu iz penala. Posleijremija, Novi Pazar je peti na tabeli sa 30 osvojenih bodova i sa dva boda manje od četvtoplasiranog Čukaričkog, a Železničar je 14, sa 19 osvojenih poena. Pogledajte golove sa utakmice u Pančevu: