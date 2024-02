Alegri nakon "šamara" usred Torina: Delikatan trenutak za Juventus, ali moramo biti realni

"Stara dama" u posljednja tri prvenstvena meča osvojila samo bod.

Juventus gubi korak za Interom.

Drugi uzastopni poraz doživjeli su "bjankoneri" u ponedjeljak, i to pred domaćim navijačima u duelu sa Udinezeom (0:1). To je bio njihov prvi poraz kod kuće ove sezone, što znači da Inter sada ima sedam bodova prednosti na čelu tabele Serije A, i to uz utakmicu manje.

"Delikatan trenutak je jer smo osvojili jedan bod u tri utakmice. Imamo važan cilj, a to je Liga šampiona. Moramo se vratiti pobjedama kako bismo osigurali mjesto u Ligi šampiona," rekao je Masimilijano Alegri nakon iznenađujućeg poraza od tima iz Udina.

Prije ovog meča, Juventus je izgubio upravo od Intera (0:1), dok je kolo prije toga remizirao sa Empolijem (1:1). To znači da je osvojio samo bod od mogućih devet na prethodne tri prvenstvene utakmice.

"Posljednjih 15 dana nisu bili baš prijatni, prije dvije nedjelje ostali smo sa desetoricom igrača protiv Empolija. Sada, Udineze je imao samo jedan udarac u okvir gola dok smo mi imali tri ili četiri šanse u prvom poluvremenu. Ne bi trebalo da potcjenjujemo ono što smo do sada uradili. Momci su uradili izvanredan posao do sada, kroz ove trenutke rastemo, pa moramo nastaviti da radimo kvalitetno."

Razlika je sada sedam bodova, ali ništa nije gotovo.

"Imati ambiciju da ostanemo blizu Intera dalo nam je motivaciju, ali kao što sam uvijek govorio, Inter ima izvanrednu sezonu, pa zaslužuju priznanje," poručio je trener "stare dame".

"Počeli su svoj projekat s Antoniom Konteom prije mnogo godina, pa je normalno što su favoriti. Juventus je krenuo drugim putem prije dvije godine; naš cilj je povratak u Ligu šampiona. Simone Inzagi radi izvanredan posao, ali nisam lud kada kažem određene stvari", ostao je Alegri pomalo zagoneta.

Juventus nakon ovog poraza ima samo bod više od Milana, koji je u derbiju za vikend slavio protiv Napolija.

"Uvijek sam govorio da će se Milan vratiti u trku. Ono što sada treba da učinimo je da naporno radimo. Srećan sam zbog onoga što su igrači do sada uradili", zaključio je Alegri.

