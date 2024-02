Izdajnik jednom, izdajnik vazda! Žestoko saopštenje navijača Crne Gore zbog Mirka Ivanića: "Kosovo" nisu zaboravili!

Oglasili su se navijači Crne Gore povodom spekulacija da bi Mirko Ivanić mogao opet u reprezentaciju.

Izvor: Cronos / Alamy / Alamy / Profimedia

Novi selektor Crne Gore Robert Prosinečki želio je da u reprezentaciju vrati jednog od najboljih igrača "sokolova" Mirka Ivanića koji još od 2019. godine i meča sa tzv. Kosovom nije oblačio dres nacionalnog tima. Razlog je što je zajedno sa selektorom Ljubišom Tumbakovićem i saigračem Filipom Stojkovićem odbio da igra protiv "Kosova", a Prosinečki je htio da pet godina poslije tog meča vrati Ivanića, ali teško da će od toga biti išta...

Na društvenim mrežama pojavilo se žestoko saopštenje navijača reprezentacije Crne Gore koji nisu oprostili Mirku Ivaniću ovaj potez i zato unaprijed upozoravaju Roberta Prosinečkog da i ne pomišlja opet da ga zove u tim, međutim pitanje je da li bi se "četvorka" Zvezde uopšte i vratila da poziv dođe.

"Povodom glasina koje su se danas pojavile u pojedinim medijima nakon izjave selektora Prosinečkog oko eventualnog povratka Ivanića u našu reprezentaciju dužnost nam je da javno iskažemo svoj stav. Do sada se nijednom selektoru nismo miješali u odluke, sadašnji izabranik ima našu podršku, ali za izdajnike našeg dresa povratka u reprezentaciju nema! Svako odgovara za svoje odluke, a naš stav je jasan - izdajnik jednom - izdajnik za vazda", piše u saopštenju navijača koje je objavljeno na Instagram stranici "Ultra Crna Gora".

Ivanić je inače rođen u Bačkom Jarku, ali zbog crnogorskih korijena mogao je da igra i za reprezentaciju Crne Gore jer je u to vrijeme bio svjestan da neće dobiti poziv da igra za Srbiju. Osim njega to je učinilo više igrača, poput Filipa Stojkovića i Adama Marušića, a Ivanić je od 2017. do 2019. godine odigrao 15 utakmica i postigao jedan gol kod selektora Ljubiše Tumbakovića.

Podsjetimo, nakon ovog meča počeo je sukob Zvezdana Terzića i predsjednika FS Crne Gore Dejana Savićevića koji su se međusobno optuživali u javnosti zbog odluke igrača Zvezde da ne igraju protiv "Kosova".

BONUS VIDEO: