"Ključa" u Hrvatskoj, zaratili legenda Hajduka i fudbaler Dinama - On je klovn!

Pomalo neočekivano, uoči meča Betisa i Dinama - zaratili su Jarni i Petković.

Izvor: YouTube/GNK Dinamo Official TV/Screenshot

Dinamo iz Zagreba večeras gostuje Betisu u okviru šesnaestine finala Konferencijske lige, a uoči utakmice je vrlo "napeta" atmosfera u Hrvatskoj. Za to je zaslužan nekadašnji reprezentativac Robert Jarni koji je istakao da će navijati za Betis, pošto je nekada igrao za ovaj klub. To je dočekano "na nož" od strane navijača Dinama koji nisu mogli da vjeruje šta govori nekadašnji hajdukovac, posebno ako se uzme u obzir i da je selektor U17 reprezentacije Hrvatske.

"Pa, nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam ko bi to mogao da mi zamjeri. Ja sam uz to i hajdukovac u srcu", rekao je Jarni za "Večernji list" i ne sluteći da će od svih u Dinamu najviše pobjesniti napadač Bruno Petković.

"Stvarno je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klovn. Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, su obični klovnovi. Slobodno to napišite. Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Evropi, a Hrvat je, to je klovn", ponavljao je Bruno Petković pred novinarima i nije dugo trebalo da to postane viralna izjava o kojoj će pričati čitava Hrvatska pošto je trenutno napetost na relaciji Dinamo - Hajduk na vrhuncu.

Podsjetimo, iza Dinama je jedna od slabijih sezona u Evropi pošto su kao šampioni Hrvatske stigli tek do grupne faze Konferencijske lige i tamo su u konkurenciji Plzenja, Astane i Balkanija zauzeli drugo mjesto. To je značilo da će na trećeplasiranog iz Lige Evrope, pa su dobili jednog od najjačih mogućih protivnika.

Što se tiče Jarnija, igrača koji je imao buran susret sa Zoranom Mirkovićem devedesetih, nije se oglašavao povodom ovako teških riječi mnogo mlađeg fudbalera od njega.