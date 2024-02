Pazarci izgubili od Zvezde, pa objavili saopštenje: "Ničija nije gorjela do zore"

Nova bura u srpskom fudbalu

FK Novi Pazar izdao je saopštenje za javnost sat vremena poslije utakmice protiv Crvene zvezde, u kojoj je izgubio 0:3. Nakon što je trener tog tima Igor Matić bio ljut zbog odluke sudije Danila Nikolića da dosudi penal za Zvezdu, a u saopštenju kluba bilo je riječi i o arbitru.

"U subotu je, u Novom Pazaru od 14 do 16 časova, bilo pravo proljećno vrijeme. Sunce je obasipalo grad, ptice su cvrkutale, a na Gradskom stadionu su neki momci igrali fudbal. Jedni su nosili plavo-bijele, a drugi crveno-bijele dresove, ali neki čika u žutoj opremi bio je posebno zapažen. Ne znamo ni kako je utakmica završena, jer to više nije ni važno. Jedan stari čovjek prolazeći pored stadiona rekao je: “Ničija nije gorjela do zore, djeco, polako samo. Sunce i dalje sija, ptice cvrkuću, djeca se igraju"", saopšteno je.

Zvezda je pobjedom protiv Novog Pazara bar na nekoliko sati zauzela prvo mjesto na tabeli.