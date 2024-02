Bio je penal, ali da se žalite UEFA i FIFA? Jokić zagrmio poslije bure u srpskom fudbalu

Sudijski analitičar Zdravko Jokić imao je šta da zamjeri poslije dešavanja nakon meča Novog Pazara i Železničara iz Pančeva.

"Uželjeli smo se fudbala, ali nije dobro počelo po reakciji jednog kluba, pa da vidimo", počeo je Zdravko Jokić svoju analizu suđenja u prvom proljećnom kolu Superlige Srbije. Pričao je o dešavanjima nakon meča Novog Pazara i Železničara iz Pančeva koji je završen neriješenim rezultatom 2:2.

Nakon burne utakmice oglasio se Novi Pazar i zatražio je smjenu novog predsjednika sudijske komisije Dejana Santrača, a nezadovoljni suđenjem arbitra Ivana Stamenkovića. Izdalo se nekoliko saopštenja, a Zdravko Jokić je analizirao sve sporne situacije sa meča. Krenuo je od žutog kartona za Abdulajea Sisea iz 27. minuta meča. Tada je protivnički igrač udario Sisea, on je uzvratio i dobio žuti karton.

"On je reagovao, prije toga je smatrao da je fauliran. Malo taj kontakt ne bih rekao da je za prekršaj, a njegov start je revanš na taj udarac je sam po sebi za žuti karton. Nema snage, intenziteta, za crvene kartone su rekli da treba da bude jak i intenzitet", istakao je Jokić.

Zatim je sporna situacija bila u 49. minutu kada je lopta pogodila Stefana Hajdina u ruku. Bek Železničara ipak prema mišljenju nekadašnjeg sudije nije napravio penal u ovoj situaciji.

"Izgleda mi tako da nije mogao sudija najbolje da vidi, ali da nema prekršaja, da je ruka u prirodnom položaju, da je lopta iznenađenja, da ruka nije odručena, nema penala", naglasio je on.

Na kraju utakmice sudija nije svirao penal za Novi Pazar nakon što je igrač Železničara igrao rukom. Ipak poslije reakcije iz VAR sobe promijenjena je odluka i sa bijele tačke je Novi Pazar izjednačio.

"On je bio dobro postavljen u odnosu na situaciju koja se odvija kod njega mada je ta ruka bila od igrača, da je odručena van tijela. Igrač je krenuo u pad, ali ta ruka nije vertikalno postavljena na koju se igrač dočekuje. Ruka je odručena i mislim da je prekršaj bio i sudija je možda trebalo da to vidi sam na terena", zaključio je Jokić.

Na kraju je iskusni bivši arbitar i dugogodišnji sudijski analitičar istakao da su prijetnje Novog Pazara da će se žaliti najvišim fudbalskim organizacijama nepotrebne i da nisu bile na mjestu.

"Sa ove sudijske strane sam dugo u sportu i... Prvo kolo, prva situacija i odmah idemo da se žalimo FIFA i UEFA. Imam iskustvo dugo sam bio tu, to i savez treba da rješava. To nije stvar da se ide direktno na najviše organe Evrope. Pa koliko je to zemalja, 54 zemlje u UEFA, šta bi oni radili kad bi rješavali svačije probleme, ako su problemi uopšte", istakao je Jokić na kraju.