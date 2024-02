Napoli ima novog trenera! Mediji bruje - stiže "desna ruka" Mauricija Sarija, sa sobom dovodi klupsku legendu!

Frančesko Kalcona sjeda na klupu Napolitanaca.

Prema brojnim navodima iz Italije, Valter Macari izbrojao je posljednje sate na klupi Napolija!

Aktuelni šampion je proteklog vikenda nastavio sa razočaravajućim partijama u prvenstvu odigravši samo 1:1 sa Đenovom. Dogodilo se to samo nekoliko dana pred nastavak takmičenja u Ligi šampiona i prvi okršaj osmine finala protiv Barselone u Napulju, na kojem, kako pišu italijanski novinari, možda neće biti Macarija.

Posljednje informacije sa Apenina govore da je Macari ovog ponedjeljka odradio posljednji trening sa igračima, a da bi tokom sutrašnjeg dana mogao da ga zamijeni Frančesko Kalcona!

Ovaj 55-godišnji strateg veoma dobro poznaje način rada u Napoliju s obzirom na to da je bio asistent Mauriciju Sariju i Lučanu Spaletiju, a italijanski novinari navode da bi sadašnji selektor Slovačke, sa kojom ugovor ima do kraja juna ove godine, Napolitance za početak predvodio do kraja tekuće sezone.

Osim u Napoliju, sa Mauricijom Sarijem je Kalcona sarađivao i u Peruđi, Alesandriji, Sorentu i Empoliju, a posao komandanta slovačke reprezentacije mu je prvi samostalni u karijeri.

Prema pisanju italijanskih medija, sa sobom bi u Napoli povukao proslavljenog člana ovog tima i Mareka Hamšika, koji bi bio pomoćnik u stručnom štabu, a koji je nakon završetka igračke karijere postao tim-menadžer slovačke reprezentacije.

Kalcona je, inače, poznat i navijačima u BiH, s obzirom na to da su "zmajevi" u prošlom kvalifikacionom ciklusu dva puta odmjerili snage sa Slovacima – i dva puta izgubili (2:0, 1:2).

