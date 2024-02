Tragedija - preminuo engleski napadač (34)

Čarli Straton je tragično preminuo sa samo 34 godine.

Tužne vijesti dolaze iz Engleske gdje je nekadašnji napadač brojnih tamošnjih niželigaša Čarli Straton preminuo u 34. godini. Najpoznatiji klub do koga je stigao bio je AFC Vimbldon, nasljednik nekadašnjeg Vimbldona koji je igrao Premijer ligu i finale FA kupa.

"Izuzetno smo tužni zbog smrti našeg bivšeg igrača. Najiskrenije saučešće upućujemo Čarlijevoj porodici i prijateljima u ovom izuzetno teškom trenutku", navodi se u saopštenju Vimbldona koji se prvi oglasio.

Straton je ponikao u Čalfont Sent Piteru za koji je nastupao šest godina i za to vrijeme na 125 utakmica je dao 81 gol. Tu je 2017, i završio karijeru, a osim u Vimbldonu igrao je i za Mejdenhed, Alderšot, Brejntri taun, Hejs and Jeding junajted i Slou Taun.

"Riječi ne mogu da opišu ovu nepodnošljivu tugu koju osjećam nakon vijesti o Čarlijevoj smrti. Bez sumnje "ugasilo se svjetlo" u našem klubu i svima onima koji su poznavali Čarlija", navodi se u saopštenju kluba u kome je počeo i završio karijeru.

