"Zašto da me siluje 7 crnaca?": Aleksandra Krunić dobija užasne poruke, ovako odgovara na njih

Teniserka Aleksandra Krunić ispričala je kako se nosi sa uvredljivim porukama koje joj šalju kladioničari nakon što promaše ishod meča.

Srpska teniserka Aleksandra Krunić ostvarila je najveći uspjeh u karijeri plasmanom u finale Rolan Garosa u dubl konkurenciji, a nakon sezone na šljaci može da bude izuzetno zadovoljna postignutim u Parizu. Iako joj se utisci još nisu slegli, Aleksandra je gostovala u jednoj domaćoj emisiji i tom prilikom pričala o svemu što se profesionalnim teniserkama događa.

Neizostavan dio su uvrede, pretnje i kletve koje im stižu u vidu poruka na društvenim mrežama. Kladioničari koji padaju tikete ne mogu da kontrolišu svoje emocije, pa odvratne stvari pišu sportistkinjama i sportistima koji su ih "spriječili" da brzo i lako zarade novac. Aleksandra Krunić zna kako da izađe na kraj sa porukama koje dobija, a koje su joj uglavnom smiješne - uđe u raspravu sa onim ko je poslao!

"On će tebi da napiše da umreš, da crkneš jer je njemu mržnja nešto što u tom trenutku najlakše može da shvati", rekla je srpska teniserka u emisiji "Wish&Go" i dodala: "Meni je jedan tip napisao 'Dabogda te siluje sedam crnaca'. Ja umrla od smijeha. Ja sad njemu odgovorim 'A zašto sedam?'. Meni je toliko smiješna ta njegova poruka, zašto sedam, ne tri, 10, 15, 20... Što sedam?".

Sudeći po njenoj reakciji, Aleksandra Krunić se često raspravlja sa onima koji joj šalju užasne poruke na društvenim mrežama. Ne dozvoljava da joj se ljudi obraćaju tonom koji nije prikladan, a posebno se ističu situacije u kojima joj žele bolest jer njihov tiket nije prošao.

"I on kao 'Izvini, ne znam što sam to napisao'. Ja rekoh 'Ne, ne, hoću da ti meni objasniš. Što sedam?'. Tako smo se poslije i mi djevojke na turu zezale, ko je šta dobijao. 'Umri od raka' je već ono, daj prijatelju smisli nešto zanimljivije. Imaću rak 500 puta, to mi je jasno, sve ok. Nisam satkana od tih stvari, koliko god znam da budem, kako mi kažu 'nadrkana', ne dam na sebe. Ne volim nepravdu, ne dozvoljavam ljudima da razgovaraju sa mnom na način koji mi ne prija. Nas ne uče granicama od malena, šta je moj prostor, šta je tvoj prostor, šta je ok da mi uradiš".

Podsjećamo, u prethodnom periodu brojne teniserke otkrile su kakve poruke dobijaju na društvenim mrežama. Srpska teniserka Natalija Stevanović pokazala je šta njoj ljudi šalju nakon mečeva, odnosno kako joj prete silovanjem majke, crnogorska teniserka Danka Kovinić dobijala je poruke da će joj u Beogradu odsjeći ruke, a neprijatne situacije dokumentovala je i Dejana Radanović kojoj su pisali psovali "četničku majku".