Borac gostuje u Mostaru, trener Veleža poručuje: Veselimo se utakmici i nadamo spektaklu

"Rođeni" spremni za derbi.

Izvor: Promo/FK Velež/Screenshot

Fudbaleri Borca će sutra od 16 časova gostovati u Mostar kod ekipe Veleža. Prvotimci banjalučkog kluba Jovan Nišić i Sebastijan Erera najavili su ovaj susret, a održana je i konferencija za medije u Mostaru gdje se novinarima obratio trener Veleža Dean Klafurić.

Šef stručnog štaba „rođenih“ u najavi meča rekao je kako njegovu ekipu očekuje zanimljiva utakmica, odnosno derbi.

„Sutra nas očekuje zanimljiv derbi. Igramo protiv lidera na tabeli, veselimo se utakmici kao i uvijek. Nadam se da ćemo priuštiti zadovoljstvo našim navijačim i onima koji neće moći biti na stadionu. Ovakve utakmice su uvijek dodatni motiv, kako za igrače, navijače, tako i za nas u stručnom štabu. Uvijek se nadamo spektaklu i veselimo se tome, te radosno dočekujemo tu utakmicu“, poručio je Klafurić.

Trener Veleža dodao je i da su njegovi igrači maksimalno fokusirani na utakmicu.

„Naši igrači su uvijek u mislima u utakmici i čak mislim da to ne treba posebno ni naglašavati, jer mi imao zaista karakterne momke, te je njihov fokus 100% na utakmicu i fudbalskim stvarima. Svako će igrati svoj stil igre, te je u fudbalu toliko kombinacija, principa i tehničkih elemenata, da je to najveće bogatstvo fudbala i to je najzanimljiviji sport za mene“, rekao je Klafurić.