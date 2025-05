"Novaka Đokovića više nije briga da li će da pobijedi"

Patrik Muratoglu smatra da Novak Đoković gubi jer mu nedostaje motivacije.

Novak Đoković je loše počeo sezonu na šljaci, a nakon dva poraza zaredom zatražio je specijalnu pozivnicu i pred Rolan Garos će igrati u Ženevi. Na turnirima u Monte Karlu i Madridu je bgubio u prvim kolima od Alehandra Tabila i Matea Arnaldija i sada u Švajcarskoj hvata formu za drugi grend slem sezone.

Ovih dana je bio u Beogradu gdje je trenirao na Košutnjaku i otvarao teniski teren na Novom Beogradu. a opet je o njemu pričao Patrik Muratoglu. Čuveni teniski trener koji se trenutno bavi karijerom Naomi Osake istakao je da je jasno da Đoković nema motivaciju i da mu je to najveći problem.

"Bio sam veoma iznenađen kada sam gledao Novaka kako igra u Monte Karlu i Madridu. Ne njegovom formom jer svi znamo za šta je sposoban. Bio sam iznenađen njegovim stavom. Samo nije izgledao kao da želi da pobijedi. Nije ga uopšte bilo briga da li će da pobijedi", rekao je Patrik Muratoglu.

Ne sumnja u Novaka Muratoglu

Što se tenisa tiče, Muratoglu uopšte ne sumnja u Novaka Đokovića. On i dalje može da pobjeđuje na najvišem nivou, ali je veliko pitanje koliko to želi. "Naravno, on može da igra mnogo bolje, ali on je Novak Đoković i nije izgledao dovoljno fizički spreman niti mentalno uključen. Za igrača poput njega, kada nema motivacije, zaista nema poente da izlazi na teren. Jako dugo to pričam, Novaku je motivacija sve", dodao je Patrik Muratoglu.

