Fudbaleri Bajerna čuli da Tuhel odlazi pa prekinuli seriju poraza – Kejn u 91. sačuvao nadu o tituli!

Hari Kejn sa dva gola spriječio da Bajer Leverkuzen pobjegne na dvocifrenu prednost!

Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia

Uprava Bajerna pokušala je da "presječe" i nakon serije loših rezultata dogovorila odlazak Tomasa Tuhela na kraju sezone, a ispalo je da je to donijelo rezultat.

Bavarci su u subotu prekinuli seriju od dva poraza u Bundesligi, odnosno tri u svim takmičenjima, pošto su na Alijanc areni savladali Lajpcig 2:1.

Nije sve išlo kako treba, vratio se Lajcpgi u život poslije vodećeg pogotka Kejna i činilo se da će odluka o kompromisu sa Tuhelom, umjesto momentalne smjene skupo koštati Bajern, ali još jednom se "ukazao" Hari Kejn.

Upravo on kaznio je promašaje Lajpciga početkom drugog poluvremena. Imao je Lajpcig tri napada, Openda, Simakan i Simons nisu uspjeli da savladaju Nojera, a onda je Kejn pogodio za vođstvo – 1:0.

Benjamin Šeško obrukao se u situaciji "jedan na jedan" sa gotovo već savladanim Nojerom koji je ipak odbranio po0kušaj loba, pa i uhvatio loptu, ali se mladiu Slovenac brzo iskupio.

Napadač Lajcpgia šutirao je u 70. minutu i uz pomoć noge Leona Gorecke stigao do gola za izjednačenje, ali to nije bilo dovoljno ekipi Marka Rozea.

Uporni Bavarci u sudijskoj nadoknadi stigli su do prve pobjede još od 3. decembra – Čupo Moting je ubacio, a Kejn svojim 27. prvenstvenim golom donio trijumf Bavarcima.

Bajern je tako ostao na "samo" osam bodova zaostatka za vodećim Bajerom koji je pobjedom nad Majncom 2:1 u petak oborio upravo rekord minhenskog kluba i postao jedina ekipa koja nije izgubila na 33 utakmice zaredom.