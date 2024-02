Jagodić pred gostovanje Posušju: Šanse su 50-50, sve će biti riješeno tek nakon revanša!

"Idemo u Posušje ambiciozno da napravimo rezultat za revanš", poručio je trener Sloge pred prvi meč četvrtfinala Kupa BIH.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri dobojske Sloge u srijedu će gostovati Posušju u prvom meču četvrtfinala Kupa BIH, a trener Vlado Jagodić nakon pobjede protiv GOŠK-a u prvenstvu poručuje da želi dobar rezultat i u kup utakmici.

"Ovo je dvomeč i ne vjerujem da će biti nešto riješeno u prvoj utakmici, to i jeste draž kup utakmica. Posušje ima stopostotni učinak u drugom dijelu sezone, dobro posložena ekipa koja ima kvalitet i pobjeda u Tuzli pokazuje koliko su ozbiljni. Nama je jedina otežavajuća okolnost što smo tek stigli iz Hercegovine, a opet moramo u Hercegovinu. Malo u suprotnosti sa onim mojim da je svaka naredna utkamica najvažnija, moram da spomenem da u subotu igramo protiv Zrinjskog, a ponovo smo naišli na nerazumijevanje ljudi koji odlučuju o tome kad aće se igrati. Nije isto igrati dnevni termin i noćni u Hercegovini, treba putovati 6-7 sati iz Hercegovine. Želimo dobar rezultat u Posušju,a to je sve sem poraza. I mi i oni otvorili smo sezonu kako smo planirali, to sada daje draž i donosi neizvjesnost", rekao je Jagodić.

Trener Sloge najavio je bitne promjene u ekipi, s obzirom na zgusnut raspored i umor igrača.

"Moram da razmišljam da igramo u subotu protiv Zrinjskog, tim koji pobjeđuje se mijenja, ali smo mi primorani da rasporedimo snage na ove dvije utakmice. Neće biti iznenađenje da igram s jednim timom u Posušju a sa potpuno različitim protiv Zrinjskog, mislim da treba minimalno 72 sata između utakmica, ali nisu nam već drugi put izašli u susret. Hvala onima koji odlučuzju, ali idemo dalje, uradićemo dobre stvari u Posušju. Znamo da smo neslavno prošli u prvesntvu u Posušju, izgubili smo 4:0 i sigurno je da ćemo morati voditi računa o nekim stvarima koje nisu dobre, ali isto tako pobijedili smo ih na domaćem terenu i ja zaista vjerujem da će sve ovo trajati svih 180 minuta i da će biti nezivjestan dvomeč. Idemo optimistično", rekao je Jagodić i dodao:

"Idemo optimistično, zašto da ne?! Ja sam već najavljivao da me zanima kako će ekipa igrati na gostujućem terenu, u Gabeli smo u prvom poluvremenu izuzetno dobro igrali i ako budemo tako igrali u Posušju mislim da ne bi trebali imati velikih problema. Imamo ozbiljan zadatak, ali ja vjerujem u svoje igrače. Poslije treninga ćemo se opredijeliti da li ćemo voditi uopšte neke igrače. Ne tražim alibi, samo navodim da namje drugi put već onemogućeno da nam se da jedan dan uzimajući u obzir da nema utakmica u srijedu naredne sedmice, mislim da nam se moglo izaći u susret. Idemo ambiciozno da napravimo rezultat za revanš. Šanse su 50-50 i plasman u polufinale bi bio istorijski za Slogu".