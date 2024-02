Jagodić nakon trijumfa u Gabeli pohvalio suđenje: Kad Peljto sudi, znamo da je to to!

Trener Dobojlija odjavio je meč u Gabeli.

Fudbaleri Sloge Meridian su nakon sedam mjeseci uspjeli da trijumfuju na nekom gostujućem premijerligaškom terenu.

Nakon 1:2 na Koševu krajem jula, nanizale su Dobojlije osam neuspjeha u gostima, ali su neslavan niz prekinuli ove večeri u Gabeli, postigavši četiri gola (2:4) za učvršćivanje na petom mjestu na tabeli.

"Došli smo u Gabelu sa ambicijama, neriješen rezultat sa Veležom je pokazao damožemo čvrsto da odigrao vidjeli ste da smo u prvom poluvremenu imali i igru i šanse i postavili smo se tako kako domaćinu nije odgovaralo. U drugom poluvremenu pomalo su se vratili u život ako smijem tako reći, sigurno da smo imali poteškoće. U svakom slučaju, igrači zaslužuju velike čestitke jer je sve danas urađeno zahvaljujući njima, dali su posljendji atom snage i imali smo sve uslove da igramo ovdje", rekao je poslije meča trener Dobojlija Vlado Jagodić, dodavši:

"Hvala domaćinu na korektnoj igri, želim im sve najbolje, želim da pohvalim službena lica, zaista Peljto kad sudi, onda znamo da je to, to. Mi se već okrećemo srijedi, noćas se vraćamo u Doboj, već u utorak putujemo u Hercegovinu na kup utakmicu sa Posušjem. Još jednom moram da podvučem, sve čestitke igračima, bili su danas pravi. Veseli me druga gostujuća pobjeda, bila je prva u prvom kolu na Koševu i sad u prvom kolu nastavka. Mislim da nam ovo mnogo znači na psihološkom planu i da nismo pokazali ono što znamo najbolje, te mislim da će svaka utakmica biti sve bolja."

Prvo ime meča bio je Dejan Vidić, koji je postigao het-trik.

"Dejan zna da ja ne ističem pojedince, on je zaslužio da bude istaknut, ali ja ne želim time da umanjim ovo sve što su drugi igrači uradili jer je Dejan član jednog zdravog kolektiva. Dejan je jedan vrhunski igrač, vrhunski čovjek i to mu se vraća, njegov het-trik nas je nosio do ove pobjede."

Nakon kup-duela sa Posušjem, naredni meč u Premijer ligi BiH Sloga Meridian će odigrati pred domaćom publikom protiv branioca titule Zrinjskog.







