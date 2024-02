POLUVRIJEME: Vidić dvostruki strijelac u Gabeli, Sloga blizu prve gostujuće pobjede nakon 8 mjeseci!

Dejan Vidić vodi Dobojlije ka trijumfu u Hercegovini.

Sloga Meridian je na startu nove sezone šokirala Sarajevo na Koševu (1:2), a zatim čak devet puta zaredom gostujuće terene napuštala pognute glave.

Večeras je blizu da taj niz prekine – nakon prvih 45 minuta, tim Vlade Jagodića ima minimalnu prednost u Gabeli:

GOŠK – SLOGA MERIDIAN 1:3, u toku

/Batarelo 44 - Vidić 9, 38, Kvesić 45+3/

Prvo ime meča svakako je napadač Dobojlija Dejan Vidić, koji je u prvom poluvremenu dva puta matirao "jedinicu" GOŠK-a Adnana Bobića.

Prvi put je to učinio u 9. minutu, kada je Tino Bradara pogriješio na centru poslavši loš pas ka defanzivcu Riadu Šuti. "Pročitao" je Vidić to dodavanje, stigao prije do lopte i matirao Bobića, a potom sedam minuta prije odlaska na odmor poentirao i drugi put.

Luka Božičković je izdržao duel na centru, a potom proigrao Vidića koji ponovo rutinski pogađa, da bi šest minuta kasnije GOŠK poslije greške Elvira Trake na golu Sloge smanjio prednost.

Nakon jednog slobodnog udarca sa lijeve strane, golman Dobojlija je loše intervenisao, a lopta se odbila do Ivice Batarela, čiji je pogodak "poništio" Josip Kvesić u trećem minutu nadoknade.

Dobio je lijevi bek Sloge loptu na svom dijelu terena, oslobodio se čuvara, a potom precizno šutirao i vratio Slogi značajnu prednost pred drugo poluvrijeme.

Uskoro opširnije...

GOŠK: Bobić, Čoko, Harambašić, Šuta, Skorup, Bradara, Musulin, Šero, Čajić, Batarelo, Gogić. Trener: Admir Adžem.

SLOGA MERIDIDAN: Trako, Nikolić, Predragović, Božičković, S. Dujaković, Popara, Milanović, Kvesić, Grabež, Varga, Vidić. Trener: Vlado Jagodić.

PREMIJER LIGA BiH – 20. kolo

Petak:

GOŠK – Sloga Meridian 1:3, u toku

Subota:

Zvijezda 09 – Sarajevo (13.00)

Velež – Borac (16.00)

Nedjelja:

Široki Brijeg – Željezničar (13.00)

Tuzla siti – Posušje (13.00)

Zrinjski – Igman (15.00)







