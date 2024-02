Trener Zrinjskog o 9 bodova minusa za Borcem: U BiH ima mnogo "mina" i za nas i za njih! Nemanja Bilbija? Šta ja tu mogu

Željko Petrović, trener Zrinjskog, prokomentarisao je zaostatak od devet bodova za banjalučkim Borcem, liderom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Petrović je u najavi meča 20. kola protiv Igmana, istakao da vjeruje kako Zrinjski na kraju sezone može da prvi prođe kroz cilj.

"Treba da vjerujemo da možemo da budemo prvi. Bodovna razlika je devet, ali ako je poslije prvog kola (proljećnog dijela sezone) jsve riješeno, onda mi ne treba više ni da igramo nego da se borimo za drugo ili treće mjesto. Ja mislim da je to nepošteno, takva sam pitanja već dobijao zbog sudija, ovog-onog. O tome neću da razmišljam i mislim da se ovdje igra pošten fudbal. Naravno, bude grešaka (sudijskih, prim.aut) a da li neko navija za nekog, stvarno ne znam", rekao je crnogorski stručnjak.

Prema njegovim riječima, pred Zrinjskim i pred Banjalučanima je još mnogo teških utakmica u prvenstvu BiH.

"Vidjeli ste Sarajevo, koje troduplo više ulaže od svih nas u ekipu i plaća, isto izgubi kod kuće (od Širokog Brijega - 1:3). Ovdje nikome neće biti lako. Ima ovdje dosta mina i za nas i za njih. Biće neizvjesno do kraja, a meni je važno da se vratimo na igru kao što smo igrali protiv Slavije, Klagenfurta...Da smo prepoznatljivi i da navijači uživaju gledajući nas, a sve ostalo...Možemo sve da dobijemo do kraja, a može i Borac, pa opet ne budemo prvi. Treba mnogo stvari da se posloži, ali mi treba da gledamo sebe. Vjerujem da idemo pravim putem, možda ne najbržim, ali pravi sigurno jeste što vidim po igračima koji su zadovoljni načinom rada, pripremama, taktičkim i kondicionim treninzima. Od prvog dana rade profesionalno i vjerujem da će rezultati doći. Da li je to sutra, prekosutra ili za mjesec, vjerujem u ovo što radimo", dodao je Petrović.

ŠTA JA TU MOGU?

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

O mogućem transferu kapitena Nemanje Bilbije u Rusiju, rekao je da nema saznanja o tome.

"Bilbija je dao ovdje 160-170 golova i uvijek postoji zanimanje za njega. Ako on hoće i ako klub može zaraditi, šta ja tu mogu? Ali ja mislim da je Bilbija pravi kapiten koji je Zrinjskom dao dosta. Isto tako, Zrinjski je njemu dao puno toga, tako da postoji obostrano poštovanje i ne vjerujem ja da će više iko otići odavde", podvukao je šef struke "plemića".