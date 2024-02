Trener Zrinjskog nezadovoljan i igrom i rezultatom, a strateg Želje samo rezultatom (FOTO)

Derbi meč 19. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Zrinjskog okončan je bez pogodaka.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Prštalo je u subotu na "Grbavici", bliži trijumfu bili su sarajevski fudbaleri i zbog toga nije mogao da bude zadovoljan novi trener mostarskog Zrinjskog Željko Petrović.

"Ne treba da se žalimo na ambijent, koji je bio fenomenalan, fenomenalan je bio i Željo, koji je probao na duge lopte i kontre da nas ugrozi zato što mi hoćemo da igramo. Mislim da kod prve dvije šanse nismo stajali kako treba, ali dobro. Imali su dva zicera, ali imali smo i mi u prvom poluvremenu isto. Sve u svemu nisam zadovoljan rezutatom, ali ni prikazanom igrom. Možemo puno bolje, ali nismo izgubili i idemo dalje," rekao je crnogorski trener za "Arenu sport".

Njegov kolega sa klupe Želje Bruno Akrapović, koji je danas debitovao kao šef struke plavih, takođe nije bio zadovoljan rezultatom, ali jeste pruženom partijom svojih izabranika.

"Mogu da budem zadovoljan igrom, ali ne i rezultatom. Imali smo bolje šanse i uz malo sreće i snalažljivosti, mogli smo doći do sva tri boda. Napravili smo visok presing, često puta koštalo nas je dosta snage. Naši napadači su se pretvarali u vezne grače, pomagali nazad. Iznosili smo dobro loptu, operisali na različite način, dolazili do igre, uspjelo nam je to protiv dobrog protivnika, ali treba još da radimo da bi izgledalo još bolje. Raduje me što su igrači otišli kod navijača da zajedno proslave igru, jer uvijek želim kod kuće tri boda. Momci su dali sve od sebe i zbog tog mogu da budem zadovoljan", izjavio je Akrapović.