Petrović protiv Slavije debituje na klupi Zrinjskog: "Nije pošteno da nekoga potcijenimo, spremamo se kao da je finale!"

Crnogorski strateg imaće "vatreno krštenje" na mostarskoj klupi.

Novoimenovani trener Zrinjskog i nekadašnji reprezentativac SR Jugoslavije Željko Petrović debitovaće u subotu na klupi "plemića".

Njegov tim će u osmini finala Kupa BiH, pred domaćom publikom, ukrstiti koplja sa Slavijom (13.00), a mostarski klub kao aktuelni osvajač duple krune apsolutni je favorit u duelu sa "sokolovima", učesnicima prvoligaškog takmičenja u Republici Srpskoj.

"Preko mojih saradnika smo maksimalno probali da saznamo što više o protivniku, odnosno koliko je to moguće u ovom trenutku. Vidjeli smo kako su igrali u posljednjih deset utakmica, koji sistem preferiraju i na osnovu toga ćemo se mi voditi. Mi smo domaćini i svaku utakmicu uzimamo ozbiljno. Mislim da nema neozbiljnih utakmica. Mislim da nije pošteno i korektno da mi nekoga potcijenimo ili da dođe do nekih uvreda. Ako bismo mi sada rekli da smo mi ovo, ono, a oni ništa, to stvarno ne bi bilo korektno. Mi se pripremamo za sutrašnju utakmicu kao da igramo finale Kupa, jer je nama svaka sljedeća utakmica najvažnija. Ja ne razmišljam za onu drugu, treću ili četvrtu, jer, ako bi tako razmišljali, onda nismo profesionalni", rekao je Petrović na konferenciji za novinare, a prenio Sport 1.

Dodao je nekadašnji pomoćnik Ruda Gulita, Martina Jola, Avrama Granta, Gusa Hidinka i Dika Advokata u brojnim klubovima da će njegova ekipa na teren protiv tima iz Istočnog Sarajeva izaći u najjačem raspoloživom sastavu.

"Sutra će doći vjerovatno dosta ljudi da gleda utakmicu zbog toga što su poželjeli Zrinjski,jer se dugo nije igralo. Ako mi na jednoj prijateljskoj utakmici u Šibeniku imamo 150 naših navijača, ja se nadam da će to sutra biti još više, jer je ipak to drugi ambijent, nego da smo igrali generalku pred prvenstvo. Ovo je potpuno ozbiljna utakmicai zbog toga se mi u prvenstvu i u Kupu smatramo ozbiljnim. Ako hoćeš da osvojiš Kup, moraš sve da dobiješ."

U sutrašnjem duelu, Petrović ne računa na tri igrača.

"Neće igrati Ćorluka, Hrvanović, kao i Šunjić, koji je tek tri-četiri dana uključen u rad. Ćorluka je potpuno zdrav, ali nije dugo trenirao sa nama. On je radio posebno sa našim kondicionim trenerom i poptuno je spreman. Oni svi počinju od sljedećeg utorka sa ekipom, a onda ćemo u narednom periodu da vidimo koliko to brzo ide. Mislim da su oni kondiciono dobri, ali jedino im treba malo rada sa loptom nekoliko dana. Imamo 24 dobra igrača, konkurencija na pozicijama je ozbiljna, tako da svako mora da pruži sto posto na svakoj utakmici. Ja neću sastavljati ekipu, već će oni sami sebe stavljati u ekipu", zaključio je nekadašnji prvotimac Budućnosti, Dinama, Sevilje, Den Boša, PSV-a i Urave.

KUP BIH - OSMINA FINALA

Petak:

Velež - Tuzla siti (18.00)

Subota:

Jedinstvo (Bihać) - GOŠK (13.00)

Zrinjski - Slavija (13.00)

Posušje - Laktaši (15.00)

Nedjelja:

Stupčanica - Široki Brijeg (13.00)

Sloboda - Sarajevo (13.00)

Sloga Meridian - Igman (16.00)

Borac - Zvijezda 09 (18.30)

