Pogriješili i jedan i drugi sudija! Ekspert o penalu protiv Partizana: Zašto se miješao Jovanović?!

Zdravko Jokić je ocijenio da VAR sudija Srđan Jovanović nije trebalo da se miješa, dok je glavni arbitar Milan Milanović trebalo da ostane pri svojoj odluci i dosudi penal za Radnik protiv Partizana.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Mnogo polemike diglo se u srpskoj javnosti zbog poništenog penala za Radnik protiv Partizana, kada je u 60. minutu Filip Jović pao u kaznenom prostoru crno-bijelih nakon kontakta sa Svetozarom Markovićem. Glavni sudija Milan Milanović pokazao je na "bijelu tačku", a onda mu je stigao ubrzo poziv iz VAR sobe u kojoj je sjedio najbolji srpski arbitar Srđan Jovanović.

Predložio mu je da pogleda ponovo snimak i nakon toga je odlučio da poništi jedanaesterac za Surduličane, da bi do kraja meča Partizan došao do pobjede (2:1). Ubrzo potom se oglasila Crvena zvezda koja je "pecnula" Srđana Jovanovića i optužila ga da je direktan krivac za situaciju u Surdulici, da bi im uzvratio Partizan. Sada je sudijski analitičar Zdravko Jokić riješio dilemu i istakao da je Srđan Jovanović pogriješio što je pozvao Milanovića, a da je glavni sudija isprva donio dobru odluku.

Penal na meču Partizan - Surdulica Izvor: YouTube/Arena sport

"Igrač Partizana gubi oslonac, srlja, ima kontakt sa protivnikom i pri padu butinom i nogom ima kontakt i sprečava napadača da dođe do lopte. Sudija je u izvanrednom položaju odatle, nije zaklonjen i donosi odluku da je to kazneni udarac. Ubijeđen da je to intenzitet. Igrač Partizana baulja za igračem više nego što trči i sudija donosi odluku koja je donijela mnogo polemike zato što može da se diskutuje o njoj, ali niko ne može da kaže da je ovo očigledna greška sudije. Tako nije mislio VAR sudija (Srđan Jovanović) koji je mislio da je ovo jasna i očigledna greška. Intenzitet kontakta procjenjuje sudija, a ne VAR sudija. VAR bi bio da je to bio penal bez kontakta, a nije...", naglasio je Jokić.

"Sudija je gledao VAR i promijenio mišljenje, zašto? Ne znamo, možemo da pretpostavljamo jer se radi o autoritetu sudije što je normalno. Sjetite se našeg meča sa Švajcarskom kada Feliks Brih nije konsultovao VAR kada je bio prekršaj. Šta je zaključak? Mislim da je sudija trebalo da ostane pri svojoj odluci, a VAR da podrži sudiju", zaključio je sudijski analitičar i poručio da je ispravno dosuđen potom penal za Radnik u nadoknadi vremena za 2:1.

"Da li je igrač natrčao ili je koljeno bilo ispred, ne možemo da vidimo. VAR se nije oglasio i za njih nije bilo dileme. Mislim da je igrač spriječio igrača u napredovanju", ocijenio je nekadašnji srpski sudija o "najvrelijoj" situaciji u srpskom fudbalu prethodne nedjelje.