Da li su bili penali za Zvezdu? Oglasio se ekspert! O ovim odlukama danima se priča u Srbiji!

Sudijski ekspert Zdravko Jokić prokomentarisao dosuđene penale za Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički (3:0) u derbiju 22. kola Superlige, a meč na stadionu "Rajko Mitić" obilježila su i dva dosuđena poenala za tim Vladana Milojevića. Zvezda je oba pretvorila u pogotke, a nekadašnji fudbalski sudija Zdravko Jokić tokom televizijskog gostovanja analizirao je obje situacije - i po njegovim riječima, arbitar je ispravno postupio u obje prilike!

Glavni arbitar meča Marko Ivković pokazao je na bijelu tačku već u ranoj fazi meča nakon duela glavama Nemanje Tošića i Uroša Spajića, a zatim i nakon što je Ognjen Vranješ oborio Šerifa Endiajea. Prvi dosuđeni penal u svom saopštenju prokomentarisao je i Partizan, dok je Zvezda ukazivala na grešku Srđana Jovanovića u Surdulici, a Jokić se sada oglasio o obje situacije!

"Kada dva igrača stoje jedan do drugog i skaču visoko za loptu, igra teče dalje. Ali, ako jedan kasni, kao što je igrač Čukaričkog, pošto igrač Zvezde udara loptu i tek onda stiže igrač Čukaričkog i udara ga u glavu, to je prekršaj. Lopta je u terenu i svaki nepravilan start se dešava. Imamo to u međunarodnim utakmicama kada golman zakasni i udari igrača u glavu i to je prekršaj. Sada je igrač Čukaričkog zakasnio i snažno udario igrača Zvezde što je prekršaj", rekao je sudijski analitičar Zdravko Jokić tokom gostovanja na televiziji "Arenasport" i zatim prokomentarisao drugu spornu situaciju sa meča: "Kod drugog penala za Zvezdu se vidi da je bio udarac u list noge i bez dileme je to prekršaj za penal."

Podsjećamo, Crvena zvezda je u malom gradskom derbiju protiv Čukaričkog stigla do pobjede golovima Gelora Kange, Šerifa Endiajea i Osmana Bukarija. Prvi i treći pogodak na meču fudbaleri aktuelnog šampiona Srbije postigli su sa bijele tačke, nakon sudijskih odluka koje su prethodnih dana često komentarisane. Sve to je na neki način uvod u predstojeći "vječiti derbi" do kojeg Zvezda i Partizan imaju još po jedan meč u Superligi Srbije.

Prije nego što se u 24. kolu Crvena zvezda i Partizan sastanu na stadionu "Rajko Mitić" ostaje im još jedan veoma važan meč na kojem moraju da idu na pobjedu. Zvezda će imati daleko teži zadatak jer putuje na megdan TSC-u u Bačku Topolu, dok Partizan na svom terenu igra protiv Železničara iz Pančeva, jednog od najslabijih timova u prvenstvu.