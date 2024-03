Trener Crvene zvezde pred gostovanje TSC-u: Aleksandar Katai će biti u konkurenciji

Trener Crvene zvezde vladan Milojević najavio meč protiv TSC-a i povratak Aleksandra Kataija.

Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju Superligu teškim gostovanjem u Bačkoj Topoli (subota, 16h), a u veoma neugodnom nizu mečeva TSC je još jedan od rivala protiv kojeg nemaju pravo na kiks. U najavi utakmice koja prethodi "vječitom derbiju" Vladan Milojević je govorio o izazovima koji čekaju njegov tim, novostima u igračkom kadru, ali i Šerifu Endiajeu koji igra kao preporođen nakon promjene šefa stručnog štaba.

Pored toga, dobra vijest za navijače Crvene zvezde je i povratak Aleksandra Kataija, koji je veći dio priprema propustio zbog povrede koju je zaradio na Kipru. Sada će biti u konkurenciji za tim i imati priliku da Zvezdi pomogne da dođe do pobjede, veoma važne za plasman na tabeli i rasplet u nastavku prvenstva.

"Snaga ekipe TSC je baš u kolektivu. Imaju dosta igrača od kojih preti opasnost, a sigurno da je Vulić jedan od njih. Posjeduju dosta talentovanih, dobrih igrača, koji su kroz kontinuirani rad u prethodnom periodu sa gospodinom Lazetićem došli do nivoa igre koji je jako dobar, a to pokazuju i rezultati. Ne možemo da kažemo da je TSC ekipa koja zavisi samo od jednog igrača. Pantović je talentovan igrač i izrastao je u dobrog fudbalera. Ima veliki potencijal. Mislim da može i više od ovoga što trenutno pokazuje. Nadam se da će u budućnosti biti nosilac srpskog fudbala i reprezentacije. Mnogo igrača TSC je pokazalo veliki napredak u igri i odnosu. Zasluge idu Žarku Lazetiću i vrlo dobrom sistemu ekipe TSC, koji drži tim dugo na okupu. Lijepo nas prezentuju na međunarodnoj sceni, te se nadam da će dosta dobrih igrača da iznjedre u budućnosti", rekao je Milojević i osvrnuo se na svoju ekipu: "Mislim da svi koji me poznaju, znaju da mi je uvijek najbitnija prva sledeća utakmica. Protiv TSC-a ćemo izaći u što jačem mogućem sastavu, ne obazirem se na kartone."

Trener Crvene zvezde vladan Milojević govorio je i o senegalskom napadaču Šerifu Endiajeu koji je nakon veoma skromnog učinka u jesenjem dijelu prvenstva ostao u klubu, a zatim počeo da pogađa. bio je Šerif strelac na dva meča u nizu, formu je podigao još na pripremama, a djeluje da bi mogao da bude i glavni adut crveno-bijelih do kraja šampionske trke!

"Ne radimo individualno. Radimo po programu sve ono što treba da radimo sa svim igračima. Drago mi je da je Endiaje jedan igrač koji je dobro radio od priprema. Vrijedan je i trudi se, kao i svi ostali igrači. Uvijek kolektiv izbaci pojedinca. Imamo dosta fudbalera koji su kasnili i nisu prošli pripreme, nisu se integrisali u sistem, nisu ni na zavidnom nivou fizičke pripreme. Nažalost na svemu tome moramo da radimo u hodu. Nadam se da će i oni veoma brzo biti sto posto spremni. Polako slažemo kockice tima", istakao je Milojević i otkrio da se vraća jedan od fudbalera: "Aleksandar Katai će putovati sa ekipom na meč protiv ekipe TSC. Trenirao je tokom cijele nedelje sa timom i konkurisaće za sastav."

Za trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića važi da je perfekcionista i da težu savršenstvu, "Nikada u potpunosti nisam zadovoljan, uvijek smatram da ekipa može bolje. Reakcije su pozitivne, oduševljen sam zalaganjem, pristupom i odnosom na treninzima", rekao je šef stručnog štaba crveno-bijelih.

