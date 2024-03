Novi k(iks) Bajerna, "apotekari" u subotu mogu do "plus 10"

Minhenski klub je nastavio sa lošim rezultatima u Bundesligi.

Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia

Iako je prilično rasulo u Bajernu zbog najavljenog odlaska trenera Tomasa Tuhela i čak sedmorice prvotimaca među kojima je i kapiten Manuel Nojer, minhenski klub je u petak uveče stisnuo zube i napravio preokret u Frajburgu, ali je na kraju osvojio samo bod.

FRAJBURG - BAJERN 2:2 (1:1)

Domaćin je mnogo bolje ušao u utakmicu i već poslije desetak minuta propustio jednu odličnu šansu preko Lukasa Holera, koji je potom pogodio i prečku, da bi u 12. minutu Kristijan Ganter majstorski sa ivice kaznenog prostora savladao Manuela Nojera - 1:0.

Bavarski tim je tek nakon "minusa" preuzeo inicijativu i do izjednačenja stigao još ljepšim pogotkom Matisa Tela, koji je iskosa sa 20 metara pogodio suprotan ugao gola Frajburga -1:1.

Nakon odmora u poluvremenu Bavarci su imali loptu u nogama, pokušavali da probiju bedem Frajburga, ali nisu uspjeli da iz nekoliko dobrih šansi stignu do prednosti.

Sve do 75. minuta kada je Džamal Musijala u stilu slalomaša zaobišao nekoliko svojih čuvara i uz malu pomoć stative pogodio mrežu za preokret i vođstvo gostiju iz Minhena - 1:2.

Ipak, tri minuta prije regularnih 90, Frajburg je uspio da stigne do izjednačenja fantastičnim golom Lukasa Holera, koji je volej udarcem pogodio Nojerovu mrežu i omogućio "apotekarima" priliku da odu na "plus 10" na isto toliko utakmica do kraja sezone u Bundesligi.

What a goal from Holer against Bayernpic.twitter.com/vORz36wRUY — Riggers (@UniqueRiggers)March 1, 2024



BUNDESLIGA, 24. KOLO

Frajburg - Bajern 2:2 (1:1)

/Ganter 12, Holer 87 - Tel 35, Musijala 75/

Subota

Bohum - RB Lajpcig (15.30)

Darmštat - Augzburg

Hajdenhajm - Ajntraht Frankfurt

Majnc - Borusija Menhengladbah

Union Berlin - Borusija Dortmund

Volfsburg - Štutgart (18.30)

Nedjelja

Keln - Bajer Leverkuzen (15.30)

Hofenhajm - Verder Bremen (18.30)