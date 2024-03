Derbi u decembru? Neće biti dodirnih tačaka! Milojević pred Partizan: "Znamo da su ispred nas"

"Zvezda je u jesenjem delu prvenstva imala borbe na tri fronta, igrala Ligu šampiona, moralo je u hodu da se priprema, trenira, radi oporavak igrača... Sigurno to stvara problem. U ovom trenutku imamo utakmice na sedam dana. ne postoji zamor kod igrača. Pojedini igrači su imali dug period povrede, pa kroz utakmice dolaze u ritam, a imali smo dosta igrača na Afričkom i Azijskom kupu. Oni koji su igrali imaju takmičarsku formu, ostali nisu. Svi treba da dođu na nivo potrebne fizičke pripreme i takmičarske forme. Nadam se da ćemo u budućnosti svi biti na potrebnom nivou i takmičarskog ritma i forme", zaključio je za kraj trener Crvene zvezde.

15 : 45

O Partizanu!

"Gledao sam tu utakmicu u decembru, ali je nismo posebno analizirali. Mislim da nećemo imati dodirnih tačaka sa tom utakmicom. Partizan je imao deset uzastopnih pobeda, to je za respekt. Igora znam odavno, posvećen i dobar trener. On je moj komšija, Topolac, to je blizu Aranđelovca. Imam pozitivno mišljenje o njemu, za njegov rad i trud", rekao je Vladan Milojević i dodao: "Sve četiri utakmice koje smo mi odigrali su bile različite. Tako je i sa Partizanom. Danas ne možemo da kažemo da li je dobra u odbranu ili u napadu. Oni znaju šta hoće na terenu. Zavisi od utakmice, ako čuvate rezultat igraćete malo defanzivnije.. Partizan je zasluženo tu gde jeste. Ja očekujem jednu dobru utakmicu."