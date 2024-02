Zvezda više nema prava na kiks! Milojević hoće novu titulu: "Rasterećen sam, Mrkela i Marin rade odličan posao"

Vladan Milojević razgovarao je sa novinarima uoči meča sa Voždovcem.

Crvena zvezda dočekuje Voždovac na "Marakani" u subotu (16.30) u prvom meču proljećnog dijela sezone. U odnosu na prvi dio sezone, na klupi crveno-bijelih je Vladan Milojević, a ne Barak Bahar. Upravo je novi-stari trener odgovarao na pitanja medija na konferenciji.

Zadovoljan je kako su prošle pripreme.

"Iskoristili smo dobro pripremni period i možemo da kažemo da je bio uspješan, imali smo lijepe uslove za rad. Znate da smo imali mnogo igrača na Afričkom i Azijskom kupu, a pored toga i fudbalere koji su napustili klub. Uradili smo sve što smo zacrtali tokom priprema, te mogu da kažem da sam generalno zadovoljan. Uvijek nam treba malo više vremena, ali su igrači dali sve od sebe, implementirali sve ono što smo zahtijevali u ovom trenutku. Svjesni smo da stanje na tabeli i sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu, nije ispunilo visoka očekivanja navijača", počeo je Milojević.

Zna da su očekivanja velika.

"Željno iščekujemo nastavak prvenstva, da pokažemo kvalitet i upustimo se u tešku borbu do kraja šampionata. Očekuju nas zahtjevni mečevi odmah na početku, nijedna utakmica nije laka, ali sam optimista. U goste nam dolazi neugodna ekipa. Uz vječitog rivala to je tim koji najmanje 'leži' Crvenoj zvezdi. Dva puta su nas pobijedili na 'krovu', prije dvije godine i sada u aktuelnoj sezoni. Bez obzira na promjenu trenera, Voždovac u kontinuitetu ima izgrađen stil i filozofiju igre. Mladi igrači su sposobni i znaju da igraju, uz to su motivisani i puni elana. Očekuje nas dobra i teška utakmica."

Zna i on da više nema prava na grešku.

"Prošle godine sam bio angažovan u drugom klubu. Poklapale su se moje obaveze sa mečevima Zvezde. Siguran sam da utakmica neće biti ista kao i u prvom dijelu sezone. Sa druge strane, Voždovac ima prepoznatljiv stil igre. To je klupska filozofija. Tek nas očekuju prve utakmice u polusezoni, ekipe još nisu formirane, a prelazni rok je i dalje u toku. Pitanje je koliko je ko uhvatio takmičarsku formu. Poslije nekoliko kola 'zahuhtaće' se šampionat. Očekujem od mog tima da bude pravi, jer više nemamo pravo na grešku. Igrači su svjesni toga. Od prvog minuta moramo da pružimo maksimum."

Prokomentarisao je dešavanja u prelaznom roku.

"Za razliku od mog prvog mandata Zvezda je porasla infrastrukturno i organizaciono. Postoji ozbiljna skauting služba, koja prati domaće igrače i fudbalere u inostranstvu. Rasterećen sam po tom pitanju, jer sam fokusiran na moj dio posla. Imam odličnu saradnju sa sportskim direktorom Mitrom Mrkelom i tehničkim direktorom Markom Marinom, koji odlično rade svoj posao. Moj zadatak je da iz igrača izvučem maksimum, na to sam fokusiran. Kao trener sam srećan što je Osman Bukari i dalje dio Crvene zvezde, ali sam svjestan da klub živi od finansija. Vidjećemo kako će se odvijati prelazni rok do kraja. Željeli smo da sačuvamo kostur tima i da smanjimo broj fudbalera, jer bi igrački kadar bio preopterećen bez evropskih utakmica. Ostali su nam prvenstvo i Kup Srbije. Probali smo da napravimo roster, gdje svi igrači mogu da se bore na svojim pozicijama za mjesto u ekipi i dobiju priliku kada zasluže."

Osvrnuo se zatim na mlade igrače i potvrdio da Kosta Nedeljković neće biti u sastavu za meč sa Voždovcem.

"Imamo igrače koji mogu adekvatno da odgovore zadacima na tim pozicijama. Prekomandovali smo Viktora Radojevića u prvi tim. On je veliki potencijal i Zvezdino dijete. Vidjećemo za njegovu minutažu. Priključen je i Ognjen Mimović, talentovan igrač koji je takođe dijete kluba. Trudimo se da dovodimo igrače koji prave razliku, u odnosu na naše fudbalere i momke koji su ponikli u klubu. Prelazni rok i dalje traje, vidjećemo da li će sportski sektor reagovati u tom pravcu. Rodić je imao problema sa povredom, a bio je i bolestan. Imamo još jedan trening, pa ćemo vidjeti kompletno zdravstveno stanje igrača. Fokusiraćemo se na fudbalere koji su odradili veći dio priprema sa timom.

Crveno-bijeli imali su kikseve i greške u prvom dijelu sezone, pa je jedno od pitanja bilo i šta će on i njegovi saradnici uraditi da podignu samopouzdanje igrača. "Na stručnom štabu je da da sve od sebe i podigne svakog igrača. Ne želim ništa da upoređujem sa prethodnim periodom, prije mog dolaska u klub. U razgovoru sam im rekao da je sve u fudbalu prolazno, da postoji danas i sutra. Pritisak koji je postojao, je zapravo normalan, s obzirom na to da igrate u Crvenoj zvezdi. Ima mnogo igrača koji su mogli da ostave veći trag. Veliku ulogu igra sama psihologija fudbalera. Pričamo sa svim igračima, kako bi smo im podigli samopouzdanje. Kada ga dobijete dajete svoj maksimum, u suprotnom dolazi do grešaka i neželjenih stvari. Šerif Endiaje je dobro radio u pripremnom periodu. Ne mogu da nađem rješenje čarobnim štapićem. Važno je povjerenje igrača i stručnog štaba. Vidjećemo da li smo uspjeli ili ne."

In Bom Hvang takođe neće biti u sastavu pošto je dobio slobodne dane zbog obaveza sa reprezentacijom na Azijskom kupu.

"Od In Bom Hvanga očekujemo da se pridruži saigračima do kraja nedjelje. Dobio je nekoliko slobodnih dana poslije Azijskog kupa. Vjerujem da će se od ponedjeljka priključiti treninzima i konkurisati za narednu utakmicu. Očekujemo Krasoa da dođe takođe sa Afričkog kupa. Oni su u takmičarskom ritmu, igrali su sve utakmice. Kada je u pitanju Hvang, rekao sam da će konkurisati za tim, a jedan je od igrača koji je veoma bitan za Crvenu zvezdu."

Ekipu je pojačao Uroš Sremčević kao najskuplji fudbaler u istoriji koji je prešao iz jednog srpskog kluba u drugi. "Sremčević je interesantan i talentovan igrač. Apsolutno konkuriše za tim, a koliko će igrati će zavisiti od sutrašnjeg toka susreta. Vrlo brzo se adaptirao, očekujemo mnogo od njega. Ne treba mu ni stavljati opterećenje. Ne bih volio da dođe trenutak kada će samopouzdanje biti pod znakom pitanja. Miloš Degenek je povrijeđen i neće konkurisati za meč sutra. Poslije današnjeg treninga ćemo donijeti odluku sa medicinskim timom. Oni fudbaleri kod kojih postoji rizik od povrede, neće biti u sastavu."

Pričao je i o mladim fudbalerima. "Ne volim da pričam o igračima individualno. Jovan Šljivić je talentovan fudbaler, uz Nikolu Kneževića, braću Mituljikić, Andriju Maksimovića, je skrenuo pažnju sa sebe. Lijepo su svi radili na pripremama. Ne bih imao dilemu da neko od njih bude starter na utakmici sutra. Prezadovoljan sam. U prvom mandatu nisam imao toliku plejadu mladih i talentovanih igrača. Mogu da igraju čak i za omladince po broju godina. Dobijaće šansu kada se za to ukaže prilika. U prvom timu su i treniraće sa ekipom. Razgovaram i sa njima, svjesni su svega. Radimo i individualno. Maksimalno ćemo im se posvetiti."

Imao je i poruku za navijače. "U sportu emocije traju kratko. Vrlo brzo morate da budete fokusirani na igru. Očekujem da će nas podržati veliki broj navijača na tribinama, a pratiće nas i lijep dan. Fudbaleri Zvezde zaslužuju podršku. Kada znate da imate publiku koja vas nosi, dajete i više od maksimuma ili kada ne možete date sve od sebe. Biću skroz koncentrisan na ono što mi je posao", zaključio je Milojević.