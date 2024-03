Trener Crvene zvezde oštro odgovorio na pitanje o suđenju u srpskom fudbalu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su TSC (3:1) u Bačkoj Topoli, a nakon meča koji je opravdao ulogu derbija u ovom kolu Superlige dobili smo zanimljive izjave sa obje strane. Prvo je trener TSC-a Žarko Lazetić odmah nakon meča, pred televizijskim kamerama, rekao da "Sila Boga ne moli, ali Bog silu ne voli", a zatim je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević djelimično odgovorio na to.

Povratnik na klupu Zvezde nije želio pretjerano da komentariše suđenje meča na kojem je njegov tim dobio dva penala - jedan nakon dugog gledanja VAR snimka, a drugi bez pomoći tehnologije jer je sudija Milan Ilić bio siguran u svoju odluku da pokaže na bijelu tačku.

"Taj neki rat koji se vodi da je neko ugrožen, neko nije, malo sam umoran, nisam htio ni ovdje da pričam o tome. Malo je degutantno, hajde da pričamo o fudbalu. Mi imamo Krasoa koji je prvak Afrike, TSC ima odlične igrače, Stojić, Jovanović", istakao je Vladan Milojević u Bačkoj Topoli, nakon što je njegov tim upisao pobjedu.

Vidi opis "Vodi se rat! Kao neko je ugrožen, neko nije..." Milojević odgovorio Lazetiću poslije derbija: Degutantno je Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Trener Crvene sipao je komplimente na račun TSC-a. U prethodnim godinama pratio je šta Žarko Lazetić radi sa timom iz Bačke Topole, a poznaje i neke od fudbalera koji trenutno nose dres aktuelnog vicešampiona Srbije.

"Jedna jako dobra ekipa, pratio sam ih posljednjih godina i njihov rad, kao i njihove utakmice u Ligi Evrope, apsolutno imaju plan i znaju šta hoće, pripremljeni su za svaku utakmicu. Tražili smo modalitete kako će TSC da izađe, sa jasno prepoznatljivom igrom. Dosta mladih igrača koji su mnogo napredovali, većinu poznajem. Lazetić da nastavi ovim putem", rekao je Vladan Milojević i dodao: "Znali smo da će meč biti težak, TSC je jako opasan. Promijenili su malo stil igre, obično izađu agresivno od prvog minuta, mislim da smo uspjeli da ih osujetimo u našem planu igre. Vraćamo se kući sa tri boda. Čestitam našim vjernim navijačima koji su popunili stadion. Želim Lazetiću sve najbolje u daljem radu i da ostvare svoje ciljeve."

Trener Crvene zvezde napravio je dvije prinudne izmjene u prvom dijelu meča, pošto su se na povrede požalili kapiten Aleksandar Dragović i Vladimir Lučić, a zamenik kapitena Uroš Spajić napustio je teren dva minuta prije kraja. To su veliki problemi za Zvezdu pred naredno kolo superlige i meč protiv Partizana na svom stadionu. "Imali smo dvije iznuđene izmjene, vidjećemo šta će biti sa Dragovićem i Lučićem. U nastavku sam rekao mojim igračima da moraju da izdrže i pokažu karakter, da izdržimo što više možemo, da bi došli do nekih optimalnih minuta i tako dođemo do izmjena", analizirao je šef struke u Zvezdi.

(Mozzartsport/MONDO/D. N.)