Sudijski ekspert analizirao vječiti derbi: Nije bio crveni karton za Partizan!

Bivši arbitar Zdravko Jokić smatra da Partizanov napadač Ksander Severina nije trebalo da dobije crveni karton na stadionu Zvezde

Stručni konsultant TV Arena sport i bivši sudija Zdravko Jokić komentarisao je suđenje debitanta Pavla Ilića na 172. vječitom derbiju Crvena zvezda - Partizan. "Naš debitant bio je dobar. Dobro suđenje je prikazao, pogotovo u prvom poluvremenu. Ušao je obazrivo, pa je postepeno puštao, kontrolisao igru i imao dobar menadžment prekršaja. Neke koje je u početku svirao je puštao, za pun razvoj igre. Imao je dobru komunikaciju, samopouzdanje, sve to u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu je bila blijeđa slika za mene, igrači su bili nervozniji, bilo je više izazova koje je trebalo da odluči i imao je više posla, koji je uglavnom dobro riješio. Za sudiju koji prvi put sudi, mislim da se dobro kretao, imao koordinaciju, samo u posljednjim trenucima je pokazao u korner u trenutku kada je pomoćnik pokazao na vrata", rekao je on.

Komentarišući konkretne situacije, Jokić je rekao da Aldo Kalulu u 21. minutu nije napravio faul na vezisti Crvene zvezde Hvang In-Bomu, a da je Pavle Ilić imao sreću što njegova greška nije dovela do gola domaćih. "Ide stopalom na potkoljenicu i spušta je na gaženje. Mislim da je igrač Partizana bio fauliran, a debitantsku sreću je imao arbitar da iz ovoga nije pao gol", kazao je on.

"I pokretima je napravio grešku, ušao je u kazneni prostor, bio okrenut i leđima prema golu, pa bježao iz te gužve lijevo. U najboljoj želji da što bolje vidi imao je kretnju koja nije bila uobičajena - da uđe u kazneni prostor i da bude okrenut leđima golu", dodao je Jokić.

Jokić je rekao da je gol Uroša Spajića za 1:0 nesporan dok su Bibras Natho i Šerif Endiaje ležali. "Ovde dolazi Kalulu i on je odgurnuo Natha. On ga je oborio, objema rukama. On je htio da blokira igrača Zvezde, a oborio je svog igrača".

Komentarišući situaciju iz 71. minuta, kada je Hvang zaustavio Kalulua u kontri i dobio žuti karton, Jokić je rekao: "Dobra odluka sudije. Ne može jača sankcija, jer se gleda kontrola lopte i raspored ostalih igrača. Lopta je ispred njega, međutim igrač Zvezde koji je u startu ima brzinu i ne može da se kaže da napadač ima očiglednu priliku za postizanje gola. Ima tu još jedna stvar, da je igrač sa loptom sporiji od igrača bez lopte, igrač do njega može da bude brži od njega"

Da li je Severina u 74. minutu opravdano dobio drugi žuti karton? "Igrači padaju, nije skok, sudija nije toliko blizu njih, gleda sa oko 15 metara. Svi se pitamo šta je bilo i kako je došlo do faula. Čim se mi pitamo i gledamo dugo snimak da utvrdimo šta je bilo, drugi žuti karton mora da bude vidljiv za sve na stadionu, da niko ne postavlja pitanje zbog čega je igrač dobio drugi žuti karton. Da li je vama vidljivo? Mora to da bude, a u ovom slučaju to nije bilo. Kao prvo, ne vidim da je ta ruka bila odručena sa intenzitetom i mislim da je mogao da prođe bez kartona, pogotovo kada se radi o derbiju. Na predavanju su nam rekli da karton mora sam da izađe iz džepa"

Da li je u 81. minutu bio penal za Zvezdu i faula nad Đigom? "Igrači Zvezde više reaguju prema tome da li je lopta prešla liniju ili ne, pokazuju prema golmanu. Vidimo da je Marković krenuo u klizeći start, koji je bio za prekršaj, ali kad se slika zaustavi, u momentu prekršaja lopta je bila preko gola, a onda nema prekršaja. U momentu kada je crveni igrač na nogama, lopta je preko prečke. Zaustavljali smo snimak".

