Htio da ostavi fudbal, sada Srbija priča o njemu! Navijač Zvezde skinuo Partizan s vrha, otac mu odmah poslao poruku

Priča o heroju šokantne pobjede Napretka protiv Partizana u Humskoj.

Napredak je pobijedio Partizan u Humskoj, a heroj Kruševljana je Andrija Majdevac. Strijelac jedinog gola na meču veliki je navijač Crvene zvezde i u mladosti je često objavljivao svoje fotografije sa stadiona "Rajko Mitić", gdje je sa Delijama na sjevernoj tribini pratio utakmice crveno-bijelih.

Odmah poslije utakmice, njegov otac Slavoljub objavio je Andrijinu fotografiju iz djetinjstva, na kojoj nosi Zvezdin dres. "Ne vjeruj im, sine, i ponosan budi, što zvezdaško srce bije ti iz grudi", objavio je otac Napretkovog heroja, ali i heroja navijača Zvezde.

Andrija Majdevac (26) đak je Napretka, svojevremeno je bio omladinski reprezentativac Srbije, a sada je u matičnom klubu kao pozajmljeni igrač Debrecina. Iz Kruševca je odlazio i u Balzan na Malti, potom je igrao za AEL Limasol na Kipru, Etnikos iz iste zemlje, prije godinu i po stigao je i u Novi Pazar, a prošlog septembra je otišao u Mađarsku. U Kruševac se vratio ovog januara.

Ipak, Napredak nije vjerovao u njega kao što sada vjeruje, a u jednom trenutku je htio i da ostavi fudbal.

"Te 2015. godine bio sam blizu da kažem zbogom fudbalu, evo i zašto. S Napretkom sam kao 16-godišnjak potpisao profesionalni ugovor, već sa 17 debitovao u Superligi. Trener je bio Slavko Matić, poštovao sam ga mnogo, a on je baš volio mlade igrače. Odigrao sam pet utakmica, a već me je tražio Lajpcig. Međutim, nisam mogao da odem. Nudili su 150.000 evra, istina bili su još drugoligaši, ali to je period kad je Red bul ušao kao sponzor u klub. Te sezone smo u baražu za opstanak i ispali od Metalca. Ujedno sam bio i omladinski reprezentativac kod selektora Branislava Nikolića, jedini napadač uz mene bio je Luka Jović. Stigao je i poziv za gostovanje Portugalu, u isto vrijeme kad se igrao i baraž, a umjesto Matića za trenera je došao Ljubiša Stamenković Piskavac. Tadašnja uprava je insistirala da ostanem za baraž, nisu me ni obavijestili da sam dobio reprezentativni poziv. Naravno, nisam se pojavio na prozivci i kako bih kad nisam znao gdje bi trebalo da idem", rekao je on za "Sportski žurnal".

Svjestan je Majdevac da je selektor pomislio da glumi.

"To je bilo i razumljivo, poslije toga nikada više nisam bio u ni u jednoj reprezentativnoj selekciji. Ne znam šta je gore moglo da se dogodi, to ili što sam u oba meča baraža bio 19. igrač i utakmice gledao sam s tribina. Bio sam dijete i bukvalno potonuo, razočarao u ljude. Sve to me je kao čovjeka povrijedilo, nisam zlopamtilo, ne krijem da bih i pored svega volio da jednog dana opet budem u Napretku. Sad, iako se uprava promijenila, nije vrijeme za takav potez. Bilo i ne ponovilo se, fudbal mi se više nije igrao sve dok nisam otišao na Maltu."

Ove srijede, Majdevac je fudbaler o kojem priča Srbija.

