Još se priča o Spajićevoj izjavi poslije derbija! Uroš se opet oglasio: "Želim da ostanemo na vrhu!"

Iskusni defanzivac oglasio se pred meč Crvene zvezde i Radničkog.

Fudbaleri Crvene zvezde pobjedom nad Radničkim u Nišu (2:0) u 25. kolu Superlige uspjeli su da se domognu liderske pozicije na tabeli elitnog ranga srpskog fudbala. Aktuelni šampion na najbolji mogući način iskoristio je kiks najvećeg rivala i sada ima dva boda više od Partizana. Po riječima Uroša Spajića - plan je da takav poredak ostane sve do kraja sezone, a da Zvezda osvoji još jednu šampionsku titulu.

Upravo je iskusni Spajić govorio za klupski sajt pred meč protiv Radničkog iz Kragujevca. Tom prilikom pozvao je na stadion navijače, kako bi igračima pomogli da nastave sa pobedama u domaćem prvenstvu. Uroš, koji je bio u centru pažnje zbog izjave nakon derbija, ovog puta govorio je o mečevima koji su prošli, onima koji slijede, ali i podršci koja igračima prija!

"Preuzeli smo prvo mjesto i sve ide kako treba. Pobjeđujemo i nadam se da ćemo nastaviti u tom maniru. Posebno me raduje što teško primamo golove i što smo čvrsti u odbrani. Znamo da kada je to slučaj, mnogo je lakše da se igra svaka utakmica. Iza nas je važna pobjeda u Nišu, na izuzetno teškom gostovanju i to poslije vječitog derbija. Zaista nas je derbi emotivno iscrpio, jer smo bili bolji rival, ali nismo pobijedili. Ipak, u Nišu smo pokazali da je ostalo energije u nama i odigrali smo dobru utakmicu, te pobijedili i vratili se na prvo mjesto. Želim da tu i ostanemo", počeo je Spajić i osvrnuo se na narednog protivnika: "Očekuje nas izuzetno teška utakmica, protiv ekipe koja je hit proljećnog dijela sezone. Imaju šest vezanih pobjeda i to dovoljno govori o njima. Na nama je da budemo koncentrisani i motivisani, u šta ne sumnjam. Igramo pred našim navijačima, na Marakani, i tu smo uvijek favoriti, bez obzira na protivnika. Daćemo sve od sebe da pobijedimo."

Razgovor sa štoperom koji u odsustvu Aleksandra Dragovića nosi kapitensku traku Crvene zvezde ne može da protekne bez govora o navijačima kluba u kojem je ponikao. Spajić i Delije imaju posebnu konekciju, a iskusni defanzivac još jednom je iskoristio priliku da ih pozove na utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca.

"Hvala im na ogromnoj podršći u vječitom derbiju, a zatim i u Nišu. Nezgodan je termin bio, radni dan, padala je kiša, ali bez obzira na sve to - bili su uz nas. Nose nas, zaista su naša krila, i mnogo nam je lakše da igramo uz njihovu podršku. Uz svu zahvalnost, pozivam ih da u nedelju dođu u što većem broju. Posljednja je utakmica pred reprezentativnu pauzu i veoma bitna, tako da vjerujem da će se zvezdaši odazvati i doći u što većem broju da nas nose do nove pobjede", zaključio je defanzivac Crvene zvezde.







