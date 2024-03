Nisam obećavao, ali ne bježim od borbe za prvo mjesto! Duljaj se oglasio: Nema kukanja, navijača ne možete da prevarite!

Igor Duljaj je pričao sa novinarima pred utakmicu sa Mladosti.

Partizan ne odustaje od borbe za titulu i boriće se do samog kraja. Potvrdio je to Igor Duljaj na konferenciji za medije pred meč u Lučanima protiv Mladosti (nedjelja, 13.30 časova). U taj meč ulazi poslije kiksa i poraza u Humskoj od Napretka.

O tom duelu nije želio previše da priča.

"Naravno da nije prijatno kada se doživi neuspjeh, ali što se tiče mene i moje ekipe, ta utakmica je završena. Stavili smo tačku, ima dosta mečeva ispred nas i ne vraćamo se u prošlost. Pričao sam sa igračima, rekao sam im da im ne zamjeram ništa osim rezultata. Imali smo dosta šansi, ali se pamti samo rezultat. Meč je arhiviran", počeo je Duljaj.

Ima samo riječi hvale na račun narednog rivala. "Mladost je tradicionalno nezgodan rival za Partizan, ne znamo u kakvom stanju je teren, ali ne tražimo alibi. Imaju iskusne igrače, znaju da igraju na rezultat i to su i pokazali u dosadašnjem dijelu prvenstva. Čeka nas važan meč, jer slijedi reprezentativna pauza i važno je da odemo sa pozitivnim emocijama."

Otvorio je dušu i o stvarima koje su za njega bitne.

"Biće teško, nisam obećavao niti bježim od toga da treba da se borimo za prvo mjesto. Samo sam više puta rekao da nije važno ko je prvi na tabeli, već ko će kroz cilj proći prvi. Borimo se i za Evropu. Imamo i igrače koji mogu da donesu profit klubu i važno je kada odete kao trener da znate šta ostavljate. Imate Svetu Markovića, Goha, Baždara, Severinu, da ne spominjem Saldanju, to je važno. Znam da sam ušao u voz i važno je da znate da je sljedeća stanica pogrešna ako promašite kolosijek. Znam šta želim od Partizana, sportska priča, fer-plej i da idemo u ispravnom pravcu, a ja znam taj pravac."

Spomenuo je publiku. "Navijača nikada ne možete da prevarite, oni prepoznaju kada tim daje maksimum. Čestitao sam Napretku na pobjedi, nema kuknjave. Publika i navijači prepoznali su da su igrači išli na pobjedu i da su dali sve. Sreća vas nekad ne posluži, želja se vidjela. Ništa nije gotovo, imamo svoj put i znamo šta hoćemo."

Jedno od pitanja bilo je i da li Partizan zaslužuje više poštovanja od sudija. "Napredak je protiv nas došao sa najjačim timom i tako je odao poštovanje, to je dokaz da nas poštuju, bez obzira na to što su mnogi imali po tri kartona. Više puta sam rekao i ponoviću još jednom. Mi ne tražimo pažnju, već poštovanje. Suđenje ne komentarišem, niti ću to da radim."

Kada je zdravstveni bilten u pitanju brazilski napadač neće igrati, dok su neki igrači pod upitnikom. "Severina je odradio suspenziju, Zahid se bolje osjeća, odigrao je poluvrijeme protiv Napretka bez treninga, Kovačević trenira, čekam da se neko ne razboli. Svi osim Saldanje su spremni."

Na to se nadovezala priča o Baždaru koji je protiv Kruševljana promašio nekoliko šansi i u odsustvu Saldanje mora da igra bolje. "Dao je Samed jedan gol, drugi, dobio poziv za reprezentaciju, glava je vruća i ne treba ga pritiskati, samo da ostane miran. Mlad je, sve se brzo izdešavalo i vrijeme radi za njega. Saldanja? Koga nema, bez njega se može i mora. Važno je i kad pobijedimo da vidimo da li je to igra koja je zadovoljila publiku i da li su zadovoljni otišli sa stadiona. Ponavljam, važan je meč i hoćemo tri boda."

Stanje na tabeli kaže da je Zvezda prva, Partizan drugi. "Bili smo prvi, pa drugi, pa prvi i to nismo komentarisali. Svaki sljedeći meč je najvažniji jer može da vam donese ili oduzme bodove, tu je i Evropa. Ne znači da odustajem od borbe za prvo mjesto, ali nisam trener koji obećava da moramo da osvojimo titulu. Ne odustajemo, Partizan je ime i tako ćemo se i ponašati. Znamo da na gostovanja dolazi dosta naših navijača, prepoznali su borbu tima, važna nam je njihova podrška", zaključio je Duljaj.







