Raka Đurović smatra da nije bio penal za Partizan protiv Napretka.

Izvor: Printscreen/Arena sport/K1 televizija

Partizan je u Humskoj izgubio od Napretka, Crvena zvezda je pobijedila Radnički u Nišu i tako je preuzela prvo mjesto od crno-bijelih. Poslije meča u Beogradu crno-bijeli su protestovali zbog toga što nije dosuđen penal poslije sudara golmana Savića i napadača Nikolića.

Pojavili su se snimci iz različitih uglova, analize, objašnjenja. O tome je sada pričao i sudijski ekspert Raka Đurović.

"Ko hoće da shvati, situacija je veoma jednostavna. Lopta je ubačena u prostor, napadač Partizana i golman Napretka krenuli su na tu loptu. Kontakt se dogodio u kaznenom prostoru, napadač je jedva stigao da udari loptu vrhom kopačke i poslije toga je udario i golman. Mi to računamo kao odbranu golmana, posljednji je igrao loptom i onda je došlo do sudara", rekao je Đurović za "Telegraf".

Naglašava da to nije bio jedanaesterac. "Ne može nikako da bude penal ako golman na ispravan način odnese loptu i onda dođe do sudara. On je taj koji je posljednji igrao loptom, nema jedanaesterca. Kada na ispravan način odnesete loptu, nad vama je prekršaj. Da je lopta sklonjena i da je nije dirao, onda bi bio klasičan penal. Zabunu je najviše stvorio sudar", zaključio je Đurović.

Vidi opis Oglasio se Raka Đurović: "To ne može da bude penal" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

Po završetku utakmice u Humskoj nastao je haos, Igor Duljaj prvo je stao pred sudiju Nikolu Radakovića bijesan kao ris. Najviše zbog odluke da ne dosudi jedanaesterac kada je Nikolić završio na zemlji. Uz to su se i šef struke i igrači bunili kod gola Napretka, tvrdili su da je Ovusu prije tog napada fauliran.

Nezadovoljstvo zbog svega izrazliku su i navijači koji su demolirali sudijsku svlačionicu poslije utakmice. Stradala su stakla u svlačionici u kojoj su bili sudija i delegat na istočnoj tribini.