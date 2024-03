Dvojica trenera se prvi put sastaju u srpskom fudbalu, ali su odigrali evropski dvomeč.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju borbu za šampionsku titulu utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca. Taj meč crveno-bijeli dočekuju sa prvog mjesta na tabeli, ali izabranicima Vladana Milojevića neće biti nimalo lako da savladaju Kragujevčane koji su u najboljoj formi ovog proljeća i imaju maksimalan učinak. Do tog učinka Radnički je došao sa Feđom Dudićem na klupi, a sarajevski stručnjak dobro poznaje šefa struke Zvezde.

Iako će im ovo biti prvi međusobni okršaj u srpskom fudbalu, Vladan Milojević i Feđa Dudić su odigrali evropski dvomeč. U ljeto 2021. godine, u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu igrali su Velež i AEK iz Atine, a predstavnik Bosne i Hercegovine eliminisao je grčkog predstavnika uz pobjedu u Sarajevu i trijumf nakon boljeg šutiranja penala na gostujućem terenu.

Prvi meč odigran je 22. jula, a Velež je stigao do pobjede (2:1), iako je AEK postigao prvi gol na meču. U revanšu je Grcima bila potrebna pobjeda, a do nje su stigli pogotkom u osmom minutu nadoknade. Bilo je to dovoljno za odlazak u produžetke, a zatim i do penala pošto u dodatnih 30 minuta meča nije bilo golova.

Vidi opis Milojevića još boli poraz od Feđe Dudića: U Srbiji se prvi put sastaju, ali znaju se iz Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Anadolija/Stringer Br. slika: 20 20 / 20

U prvoj seriji penala promašila su oba tima, u drugoj su bili precizni izvođači na obje strane, a zatim je tim Feđe Dudića imao više koncentracije. Iako je Jevgen Šakov doveo domaći tim u prednost, do kraja su tragičari postali Helder Lopez i Serhio Arauho - mostarski tim je pogocima Obrena Cvijanovića i Denis Zvonića obezbijedio prolaz u treće kolo kvalifikacija.

Dudićev tim je u narednoj rundi kvalifikacija eliminisan od Elfsborga, a ni u prvenstvu nisu imali impresivnu sezonu. Sa druge strane, Vladan Milojević je već nakon pet prvenstvenih mečev napustio klupu grčkog tima. Upisao je tri pobjede, remi i poraz, a desetak dana kasnije promovisan je kao novi trener Al-Etifaka u Saudijskoj Arabiji.