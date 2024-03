Dudić za MONDO o sjajnim rezultatima sa Radničkim: Ne možemo više da se pravimo imuni, ozbiljan smo konkurent za Evropu!

Trener Radničkog 1923 govorio je za naš portal o sjajnom nizu rezultata koje ima sa klubom, predstojećem duelu sa Crvenom zvezdom, ali i ambicijama do kraja takmičarske sezone.

Izvor: Facebook/FK Radnički 1923 Kragujevac zvanična stranica

Feđa Dudić bilježi sjajne rezultate sa kragujevačkim Radničkim 1923, sa kojim je stigao nadomak evropske scene!

Ekipa sa stadiona "Čika Dača" vezala je sedam trijumfa u Superligi Srbije, te je nakon 25 kola na sjajnom, četvtom mjestu koje na kraju sezone vodi u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Partije Dudićevog tima glavna su tema u najvećem gradu Šumadije, a u razgovoru za MONDO bivši trener Veleža i Sarajeva ističe da ovakav tok 2024. godine ni u najboljim snovima nisu zamišljali.

"Vjerovali jesmo sigurno, na svakom našem treningu postoji vjera i želja za ovim što trenutno radimo. Hvala Bogu, nagrađeni smo za taj dobar rad i trud. Ne mislimo da stanemo na ovome, idemo dalje, u prvenstvu imamo još dvanaest kola. Puno je bodova u igri, ali sad i definitivno možemo da kažemo da smo se uključili u tu borbu za jedno mjesto koje vodi u Evropu. Prvi cilj, kad sam ja došao, bio je samo opstanak u ligi, pa smo na polusezoni, kad smo već bili tu nekako blizu i bili deseti, kad nam je osmo mjesto bježalo dva boda, rekli 'Hajde da imamo za cilj plasman u plej-of'. Sad pet kola prije početka plej-ofa bježimo devet bodova. Mislim da smo vrlo blizu tog ostvarenja, reći ćemo da smo to već ostvarili, ali sad već ne možemo da pobjegnemo od toga da kažemo da ćemo se definitivno boriti za izlazak na evropsku scenu. Zauzeli smo sad to mjesto koje tamo vodi i sigurno da ćemo probati da damo sve od sebe da ostvarimo istorijski uspjeh", rekao je rođeni Sarajlija na početku razgovora za naš portal.

U opticaju je još 36 bodova, ali Evropa u kragujevačkoj svlačionici više nije "zabranjena riječ".

"Ne možemo više da se pravimo imuni, da kažemo 'Daleko je to od nas'. Mislim da smo se jako približili, i normalno da sad imamo pravo da se nadamo i da kažemo da smo jedan od najozbiljnijih konkurenata. Jednostavno, naš položaj na tabeli, forma ali i naše igre jer svaka naša pobjeda je bila zaslužena na terenu, mene najviše raduju. Kad igramo tako dobro, onda imamo čemu da se nadamo. Nemamo nikakav pritisak, ne stavljamo pred sebe i igrače, ali moramo da počnemo da ozbiljno razmišljamo, ali prije svega i da drugi ozbiljno razmišljaju. Mislim da nas niko nije vidio, u ovoj godini, u konkurenciji za evropska takmičenja, od ovih klubova koji imaju i veće budžete i veće rostere. Sigurno su između sebe gledali ko kome može da pobjegne, nas sigurno niko nije doživljavao ozbiljno. Pošto je sve manje i manje kola, mislim da će morati da počnu da ozbiljno razmišljaju o nama", jasan je Dudić.

Izvor: MI/© MN press, all rights reserved

Poslije sedam vezanih pobjeda, pred njim i ekipom je najteži mogući ispit – gostovanje Crvenoj zvezdi. U prvom dijelu sezone, u Kragujevcu, na terenu je bilo 4:3 za Beograđane, ali je meč registrovan službenim rezultatom za crveno-bijele nakon administrativne greške Kragujevčana.

"O Zvezdi nešto govoriti je suvišno, sad da ja pričam nešto. Sami rezultati, sam klub, veličina, igrači, budžet, govore dovoljno o njima. Igrali su grupnu fazu Lige šampiona, pogotovo na Marakani. Sve tri utakmice, i Siti, i Lajpcig, i Jang Bojs, nijednog trenutka nisu igrali podređenu ulogu. Vidimo, na primjer, Siti koji je to krem, pa i Lajpcig, kakav fudbal prezentuje, na kojem je to nivou. Znamo kome idemo, ako se sjetite moje izjave poslije prve utakmice, rekao sam da smo bili spremni pola sata u tom trenutku da igramo ozbiljan fudbal na nivou na kojem ga igra Crvena zvezda. Mislim da smo se sada dosta podigli, da ćemo moći da pariramo većim dijelom utakmice i, naravno, imamo pravo da se nadamo da možemo ostvarimo dobar rezultat, to ne može niko da nam uzme", istakao je Dudić, kojem ugovor sa klubom ističe sa krajem ove sezone.

Kako kaže, već je bilo razgovora o nastavku saradnje.

"Pričali smo, normalno, već u klubu. Postoje razgovori o produžetku ugovora i saradnji, ali neke stvari smo odgodili jer želimo da se posvetimo do kraja sezone, da vidimo šta i kako ćemo napraviti, a onda ćemo sjesti i razgovarati, tamo nekad u maju, da vidimo gdje smo i šta smo, na kojem smo putu. Ne bježim da ostanem u klubu, moraju da se poklope i ambicije kluba, šta možemo da doevedemo, koji budžet možemo da koristimo i šta da radimo dalje. Ima i ponuda iz drugih klubova, ima i poziva, ali sam koncentrisan samo na moju ekipu i na Radnički, o nekim drugim stvarima u ovom trenutku ni najmanje ne razmišljam", zaključio je Dudić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)