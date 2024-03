Anri priznao - štoper Partizana ga mučio kao nikad: Prizivao bogove i htio da zapali grad!

Tjeri Anri se dobro sjeća duela sa Taribom Vestom u Francuskoj.

Tjeri Anri je jedan od najboljih napadača u istoriji fudbala, a kada su ga pitali ko mu je bio najteži rival u karijeri pomenuo je bivšeg fudbalera Partizana! Sjetio se svojih početaka kada je u Francuskoj igrao u Monaku i to na poziciji desnog krila i štopera koji je pred kraj svoje karijere stigao u Beograd i na stadionu "JNA" igrao Ligu šampiona protiv Real Madrida, Porta, Olimpika iz Marseja...

"Najteži direktan rival? Moram da se vratim u prošlost i kažem Taribo Vest. U Okseru kada su me markirali on me je pratio svuda, čak i u svlačionicu", rekao je Tjeri Anri.

Taribo Vest je poslije nekoliko sezona provedenih u Nigeriji stigao u Evropu 1993. godine gdje je zaigrao za Okser. Igrao je u tom francuskom klubu do 1997. godine i sa ovom ekipom je u sezoni 95/96 uzeo titulu, a kada je shvatio da je igrao "za siću" nije mu bilo svejedno.

"Igrao sam u Okseru za džabe. Imao sam ugovor na pet godina, a da nisam imao pojma šta piše u ugovoru i kakvi su uslovi. Nakon treće godine Arsenal, Juventus, Rendžers i Betis su došli da me kupe. Otišao sam kod trenera i rekao da hoću da idem, ali mi je onda on pokazao uslove ugovora sa Okserom. Tek tada sam vidio šta sam potpisao. Dok su moji saigrači zarađivali i do 120.000 francuskih franaka, ja sam dobijao 3.000. Htio sam da zapalim Okser tog dana! Smjesta sam pozvao mog menadžera koji me je varao dok je uživao u Senegalu", prisjetio se Taribo Vest.

Legendarni Nigerijac je potom odigrao dvije sezone u Interu, jednu u Milanu, pa poslije Derbi Kauntija i Kajzerslauterna 2003. godine je zaigrao za Partizan. Bio je ključni igrač u pobjedi u dvomeču kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona protiv Njukasla i to ne samo na terenu.

"A tokom finalnog sastanka u svlačionici pred revanš meč protiv Njukasla, Taribo je u jednom trenutku zamolio Mateusa da izađe iz svlačionice. To je bilo prilično čudno nama igračima, međutim Lotar je kao prekaljeni as osjetio momenat i napustio svlačionicu. Taribo je tada rekao da su bogovi na našoj strani i da ćemo večeras pobijediti. Koliko god to komično zvučalo ipak nam je ulilo neko sampouzdanje da još jače uđemo u meč", prisjetio se Milivoje Ćirković u jednom kasnijem intervjuu.

(MONDO, N. L.)