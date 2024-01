Tijeri Anri priznao: Patio sam od depresije - suze su same tekle

Bivši francuski fudbalski reprezentativac Tijeri Anri rekao je da je tokom igračke karijere patio od depresije, bolesti koju povezuje sa svojim djetinjstvom, a koja je izbila na površinu tokom pandemije korona virusa kada je radio u Kanadi.

Izvor: MN PRESS

"Lagao sam veoma dugo jer društvo nije bilo spremno da čuje šta sam imao da kažem", rekao je Anri za jedan engleski podkast.

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Francuske rekao je da ga je ta neprijatnost pratila tokom svih godina kada je blistao s loptom, a da toga nije bio svjestan.

"Tokom moje karijere i otkako sam se rodio, mora da sam bio depresivan. Da li sam znao? Ne. Da li sam nešto uradio da to popravim? Ne. Ali prilagodio sam se određenom načinu života. U životu morate nogu pred nogu i da hodate. To su mi govorili odmalena. Ja nikada nisam prestao da hodam, osim tokom kovida, kada više nisam mogao da izdržim. I tada počinjete da shvatate", naveo je najbolji strelac u istoriji Arsenala.

Anri je igračku karijeru završio 2014. godine i počeo je da se bavi trenerskim poslom. Prvo je radio kao pomoćnik u reprezentaciji Belgije, zatim u Monaku, a od 2019. do 2021. godine u Montrealu.

On je rekao da je za vrijeme pandemije korona virusa godinu dana bio odvojen od svoje djece koja su ostala u Evropi, pošto je radio u Kanadi i dodao da mu se dešavalo da gotovo svaki dan plače bez razloga.

"Suze su same tekle. Zašto? Ne znam, ali možda su tu bile jako dugo. Tehnički to nisam bio ja, to sam bio mlađi ja. Plakao sam za sve što nisam dobio, odobravanje", naveo je 46-godišnji Anri.

Te probleme povezuje sa djetinjstvom i stalnom potragom za odobrenjem od oca, koji je često kritikovao njegovu igru.

"Kada sam bio mali, ljudi su mi uvijek govorili: 'To nisi dobro uradio'. Očigledno kada to slušate češće od bilo čega drugog, to ostaje", dodao je Anri, a prenijele agencije.

Kao tinejdžer postigao je svih šest golova u pobjedi njegove ekipe 6:0 i sjeća se da mu je otac pričao da ne bude zadovoljan time rekavši mu: "Promašio su tu šansu, propustio si to dodavanje".

"Ovo očinsko prisustvo donekle je pomoglo sportisti, ali nije toliko pomoglo ljudskom biću", rekao je Anri.

Anri se smatra jednim od najboljih napadača svih vremena i jednim od najboljih napadača Premijer lige. Dobio je brojna individualna priznanja, proglašen je za najboljeg igrača u istoriji Arsenala, čiji je najbolji strelac sa 228 golova.

Osvojio je titulu sa Monakom, dvije Premijer lige sa Arsenalom, dva FA kupa i dva Komjuniti Šilda. Sa Barselonom je osvojio dvije titule u Primeri, Kup kralja, Ligu šampiona, Superkup Španije, Superkup Evrope i svjetsko klupsko prvenstvo.

Za reprezentaciju Francuske odigrao je 123 utakmice i postigao 51 gol i osvojio Svjetsko prvenstvo 1996, Evropsko prvenstvo 2000. i Kup konfederacija 2003. godine.